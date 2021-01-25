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Самые расточительные знаки зодиака

WomanHit.ru2 часа назад
Фото: WomanHit.ru

Кажетта Ахметжанова составила список тех, кто не умеет вовремя закрыть кошелек

Овен

Гуляем на последние. Этот знак зодиака может жить явно не по средствам, иногда его расточительность просто пугает. Овны могут долго копить деньги, и в один прекрасный момент купить себе машину мечты. Причем ездить на ней они вряд ли будут, она может просто стать предметов их обожания. Овны не любят полумер. Если уж покупать, так самую дорогую и необычного цвета машину.

Близнецы

Их не интересуют дорогостоящие предметы интерьера, загородные виллы и роскошные особняки. Однако все, что у них есть, они могут отдать на путешествия. Близнецам важен эффект познания чего-то нового и необычного. Им всегда есть что вспомнить и что рассказать. Для них важен мир ощущений и воспоминаний. Они лучше потратят деньги на интересную поездку за границу, чем купят в квартиру новую мебель.

Телец

Для них важно осязать, трогать, видеть все то, что они так обожают, а именно — предметы роскоши: ювелирные изделия, часы и дорогие аксессуары, антиквариат. Тут они просто следуют за мечтой и могут потратить немалое состояние на покупку всего, что они себе намечтали. Если в их кошельке недостоточно денег, их желание приобрести какую-то вещь может натолкнуть их на займы с процентами, однако по-любому цель будет достигнута.

Львы

«Все, что увижу, дорогое и престижное — обязательно куплю». Так и есть. Львам важно самолюбование, и им просто необходимо, чтобы все его видели красивым, ярким и незабываемым. Львы в целом не экономят и могут выбрасывать деньги на предметы и покупки, которые пригодятся всего лишь на один кадр для Инстаграма. Порой Львы забывают даже, зачем они пришли в магазин, так как их может отвлечь новый предмет их желаний.

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