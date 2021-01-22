Делитесь сокровенным — любовный гороскоп на 23 января

Этот выходной стоит провести за откровенными разговорами с партнером.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленным Овнам важна не только любовь, но и дружба, наличие общей с партнером цели, компании или сферы интересов. Если речь идет о новом знакомстве или его поиске, простой симпатии многим Овнам будет недостаточно. «Своего» человека они распознают по сходному сленгу или кругу контактов.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам планировать свидания на вторую половину дня и, по возможности, не придерживаться в них строгих канонов. Основные правила любовного этикета подскажет ситуация, а детали будут не так уж важны. Не стоит заморачиваться на мелочах самим и контролировать в них партнера.

Близнецы

Сегодня Близнецам необходим авторитет, и они могут искать его в лице партнера. Его эрудиция или статус будут для них важнее других качеств. Что касается вновь завязанных романов, звезды советуют не спешить назначать новую пассию своим божеством (особенно, если вы принадлежите к разным культурам).

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют влюбленным Ракам прислушиваться не только к словам своего партнера, но и к посторонним мнениям: они важны для полноты картины. Многие Раки будут тайком почитывать глянцевые советы и популярные гайды по социальной психологии: никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.

Лев ‌‌

Сегодня Львы не смогут найти путь к сердцу пассии, зато легко отыщут ключ к ее уму и мировоззрению. Многие Львы сделают это при помощи других людей - например, пригласив партнера в свою компанию или познакомившись с его друзьями. Ответов на все вопросы это не даст, но простора для маневра прибавит.

Дева ‌‌

У Дев в эти сутки четко выстроены приоритеты. Не исключено, что любовные желания окажутся на втором месте, после служебных дел или каких-то насущных потребностей. Многие Девы будут склонны «романтично» делиться с партнером своими новыми карьерными планами и подробностями общения с нужными людьми.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов гармоничный день и многое видится им в хорошем свете, включая перспективы в личной жизни. К счастью, здесь и правда есть прогресс. Представителям этого знака не стоит нервничать, если события идут медленно, досаждают выходки партнера и виражи судьбы: в итоге, все сложится к лучшему.

Скорпион

Скорпионам сегодня сложно поддерживать в глазах пассии свой авторитет. Чтобы покорять сердца, им нужно обладать фантастическим даром слова или иметь высокий рейтинг в общей компании. Если вы не суперзвезда, не профессиональный оратор и не хозяин территории, шансов блеснуть у вас не очень много.

Стрелец

Стрельцы и их партнеры сегодня соревнуются в общительности или уровне эрудиции, не видят подвоха в общении с друзьями. Свободным Стрельцам звезды подсказывают, что это отличный день для нейтральных знакомств в группе по интересам: однажды такое приятельство может получить романтическую окраску.

Козерог

У Козерогов в эти сутки нейтральное отношение к любви. Даже если утром вы витали в романтических мечтах или пребывали в чувственном угаре, развитие событий остудит ваш пыл и заставит заинтересоваться далекими от личной жизни вопросами. Нужно ли вам свидание в стиле «ни рыба, ни мясо», решайте сами.

Водолей

Сегодня у Водолеев выгодная позиция в делах сердечных. На любой стадии романа (или поиска) у них есть солидное преимущество перед соперниками. Вот только с любовным притяжением возможна проблема: многие Водолеи не будут видеть рядом с собой свою принцессу или принца, никто не взволнует их сердце.

Рыбы ‌‌

Одиноким Рыбам сегодня полезно нарабатывать нейтральные социальные связи, но вряд ли стоит стремиться к романтическим знакомствам. В постоянных любовных союзах, а также в свежезавязанных отношениях вам не стоит загадочно молчать, иначе партнер заскучает и легко найдет более общительную компанию.