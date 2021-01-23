Родятся мемы на злобу дня — гороскоп на 24 января

12-13 лунные сутки. Сегодня тригон Луны и Меркурия поощряет общительность и любопытство, поддерживает интерес к новостям, науке, учебе, актуальным идеям.

Общение будет лучшим способом прояснить недоразумение. Вплоть до вечера останется насыщенным информационный поток. Возможны звонки от друзей, напоминания, предложения. Не замрет жизнь в соцсетях, мессенджерах и на профильных ресурсах. Могут родиться новые мемы на злобу дня. Это хороший день для продолжения дискуссий и развития знакомств, обмена мыслями и поиска друзей по интересам. Удачные сутки для журналистов, программистов, блогеров, лекторов, комментаторов.

Овен ‌‌

Овнам стоит провести этот день среди людей или активнее следить за новостями. Информация вплоть до ночи будет буквально носиться в воздухе, многое можно почерпнуть из открытых общедоступных источников. Отличный момент для развития знакомств, обмена идеями. Большая часть сведений сегодня достоверна, но вы все же можете столкнуться со слухом или сплетней. Возможны небольшие недоразумения в дороге.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам тратить много денег и много энергии. С учетом общего событийного контекста, задача дня - копить и восстаналивать свои личные ресурсы, а не распылять их. А вот на свободное общение и сбор данных в эти сутки ограничений нет, информационный поток может быть сколь угодно широким. Можно и нужно держать связь с друзьями и коллегами, быть в курсе последних новинок.

Близнецы

Этот день утолит общую любознательность Близнецов или их тягу к конкретной теме, вызванную текущим моментом. Особый интерес могут вызвать мировые события, вести издалека, данные о конкретных людях, научная, образовательная, политическая или профессиональная информация. Новости, получаемые знания и предложения требуют осмысления и развеивания ряда иллюзий, не исключено, что это займет целый месяц.

Рак ‌‌

Ракам сегодня пригодится общительность. Не будет расценено как порок и такое качество, как любопытство. Раки-интроверты могут заменить эти черты жаждой знаний, интересом к новостям, науке, прогрессу или будущему. В обоих случаях, звезды советуют уделить особое внимание информации, связанной с возможными рисками и способами их минимизировать. Интерес к этой теме может принести вам новых друзей.

Лев ‌‌

Львам этот день дает возможность продолжить любой разговор в неформальной (или полуофициальной) обстановке. Стоит пользоваться моментом, если нужно развить знакомство, узнать новости, обсудить в дружелюбном ключе совместные планы и перспективы, сообща посетить мероприятие. Это подходящее время для предположений, предварительных заявок. Можно безбоязненно шутить и комментировать сообщения в Сети.

Дева ‌‌

В этот день мысли Дев наполовину заняты делами и достижением целей, тому же посвящены и связи. Тему для общения может дать работа, карьера или здоровье. Также, может быть много разговоров о питомцах (особенно, взятых недавно). В течение дня не исключены звонки из учреждений, бюрократические контакты, сообщения заказчиков. Возможно, придется прояснить недоразумение, посетить тематический форум.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам поддерживать любые связи, включая зарубежные: они пригодятся не только в ближайшее время, но и в обозримом будущем. Стоит брать на заметку интересные заказы, оригинальные творческие предложения: потенциала проекта может хватить на три года и более. Заслуживают внимания и знакомства с нетривиальными личностями: одно из них может перейти в долгую любовь или дружбу.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важна коммуникабельность. Она позволит им оставаться в курсе новостей, тенденций в обществе или в группе. Все проблемы желательно проговаривать: легкая дружеская беседа способна дать больше, чем сеанс психотерапии. Не стоит уходить от разговора с друзьями, домочадцами. В то же время, не стоит рассчитывать на полное решение всех проблем: скорее всего, разговор только начинается.

Стрелец

Сегодня вокруг Стрельцов складывается идеальная атмосфера для общения, а сами Стрельцы отвечают всем требованиям к хорошему собеседнику (небольшие заминки не в счет). Однако многие Стрельцы не так популярны, как могли бы, или, как рассчитывали. Звезды намекают, что такова сейчас воля судьбы, и советуют вам ценить свой собственный круг контактов: как минимум, вы «широко известны в узких кругах».

Козерог

Сегодня Козерогам стоит поискать дополнительные сведения по волнующей их теме или углубить вновь полученные знания. Не помешает взять на заметку новые связи, если они оказались полезны. Звезды уверяют, что этот информационный багаж не будет мертвым грузом - наоборот, станет ценным ресурсом на будущее. Часть вопросов придется оставить открытой, так как ответов на них еще попросту не существует.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть повод для оптимизма. Судьба или не препятствует им, или помогает. Важные достоинства дня - легкость общения и высокая информативность. События не только утолят вашу любознательность, но и дадут пищу для размышлений, которой хватит, как минимум, на месяц вперед. Возможно, это будут предложения по развитию ваших планов, игровые, рекламные, педагогические или творческие идеи.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды подсказывают, что этот день подходит для непринужденного дружеского и семейного общения, а также для свободных исследований в новой области. Готовность к контакту - важный элемент в сегодняшней «формуле уживчивости». Если вы молчаливы и скрытны, будет трудно влиться в компанию. К тому же, общительность позволит вам узнать много интересного (например, подробности о новых знакомых).