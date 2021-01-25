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Астрологи назвали три знака, с которыми сложно в браке

Крестьянская жизнь2 часа назад
Фото: depositphotos

Проблемы в супружестве бывают у всех, но, по мнению специалистов по звездам, чаще они возникают у представителей нескольких знаков.

Дева

Эти люди обожают держать все под контролем. Они любят командовать партнером, излишне практичны и экономны, иногда даже скупы. Такие черты редко нравятся окружающим.

Скорпион

Рожденные под этим созвездием никогда не прощают обид, они надолго запоминают грубые слова, сказанные в порыве гнева. Также они очень ревнивы и могут стать тиранами.

Стрелец

Эти люди всегда пытаются стать главными в отношениях, при этом ненавидят, когда их самих ограничивают в свободе. Стрелец может даже изменять партнеру, считая, что ему можно гулять. Естественно, второй супруг не выдерживает такого поведения.

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