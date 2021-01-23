Что говорят психологи о смысле жизни

Смысл жизни…. Пожалуй, этим вопросом однажды задавался каждый – в чем он, как его найти?

А если ответа на вопрос «зачем это все?» нет, то как же тогда можно радостно и гармонично заниматься «этим всем», то есть жить? Попробуем разобраться.

Дети – цветы жизни

Один из самых известных ответов на этот вопрос звучит так: смысл жизни – в детях. Мы живем, для того чтобы дать жизнь другим и воспитать их, но, видимо, что-то не то оказалось с этой идеей. Инстаграм полон мемов на тему «счастья» материнства, да и популярная культура не поддерживает эту мысль.

Кроме того, установка родителей «живем ради детей» показала свою обратную сторону – дети не готовы нести такую ответственность, ведь чтобы быть чьим-то смыслом, нужно всегда что-то совершать, чем-то радовать. Далеко не всегда дети выбирают конструктивный путь – путь достижений и свершений, когда родители включены как помощники, администраторы, вдохновители. Чаще это путь, наоборот, разрушений, противоправных действий, сложных историй, где родители хоть и расстраиваются, но заботятся. То есть этот путь явно подходит далеко не всем.

Жить ради себя-любимого

Идея «жить ради самой жизни». Звучит интересно и заманчиво, но отчего-то эта идея легко трансформируется в «живем один раз» и «надо попробовать все», что тоже приводит к не очень веселым последствиям в виде зависимостей, кредитов, долгов, неустроенной профессиональной и личной жизни.

Есть ли правильный путь

Психологи говорят, что жить надо ради того, чтобы радоваться и испытывать удовольствие, но…Это удовольствие должно исходить от самого человека! Будучи гармоничным и счастливым, он автоматически делает таким же и мир вокруг себя, создавая и выбирая такие знакомства и возможности для реализации своих проектов, где и он сам будет раскрываться по полной и другим будет хорошо. Сложный квест? Но почему бы не начать его в новом, 2021 году? Все просто: вспомни, пойми, осознай – то, что тебе нравится и что на самом деле делает тебя счастливым. Избавься от разрушающего. И вперед – реализовывать свою мечту!

Диана Сабитова