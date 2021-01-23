Названы самые богатые пары среди знаков зодиака

Астролог Анна Зорина в своем Instagram-аккаунте опубликовала топ-6 пар среди знаков зодиака, которые имеют все шансы на безбедную жизнь.

Овен и Весы

Отношения Овнов и Весов строятся на доверии и отличаются гармонией. Они не подвержены унынию, удача сама стремится к ним в руки. Этой паре неизвестно слово экономия, но зато они всегда сумеют заработать. Зачастую идеи по обогащению бюджета приходят в голову Овнам, Весы же в этой паре отвечают за устойчивость и стабильность.

Водолей и Стрелец

Представители Водолея и Стрельца и поодиночке способны обеспечить себе безбедную жизнь, а в тандеме это качество усиливается. Они грамотно распределяют обязанности в паре и буквально притягивают деньги. Стрельцы наиболее успешны в деловых переговорах, а Водолеи отвечают за воплощение проекта в жизнь.

Лев и Дева

Львы и Девы не могут считаться самой успешной парой в финансовом плане, но иногда их союз приводит к впечатляющему результату. Для этого представителям этих знаков следует помочь друг другу избавиться от недостатков. Девам нужно взять под контроль широкую натуру Львов. А вторым — вдохновить партнера на новые свершения, если у тех опустятся руки.

Телец и Рыбы

Союз Тельцов и Рыб имеет большой творческий потенциал. Первым нет равных в переговорах и планировании, вторые легко работают под руководством. Их финансовая сфера имеет все шансы на успех, чего не скажешь о любовной. Долгие отношения возможны только при большом желании с обеих сторон их сохранить.

Близнецы и Рак

Близнецов и Раков связывает духовная близость. Раки обеспечивают Близнецам спокойствие и благополучие. При этом в ответ они получают поддержку на выбранном пути и обилие творческих идей.

Козерог и Скорпион

Козероги и Скорпионы являются обладателями нужных для бизнеса качеств. Они мудры, трудолюбивы и амбициозны. Козероги — прирожденные предприниматели, тогда как Скорпионы часто бывают одарены талантом и везением. Они редко занимаются совместной деятельностью, но результаты от карьеры каждого они складывают в общую семейную копилку.