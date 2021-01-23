Скрытность может подвести — любовный гороскоп на 23 января

Сегодня стоит рассказать все, что вас не устаивает в отношениях, иначе станет еще труднее.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленным Овнам не грозит информационный вакуум. Им не придется раздумывать, куда пойти вместе с объектом симпатий или с чего начать разговор. Еще одна хорошая особенность дня - легкий взгляд на вещи. Если между вами и вашей половинкой есть разногласия, сегодня вы о них вряд ли вспомните.

Телец

Этот день склоняет к общительности, поэтому Тельцам наверняка захочется что-то рассказать своим партнерам - либо, наоборот, услышать последние новости от них. А поскольку почти все Тельцы сейчас вынуждены проходить через насыщенный период в своей жизни, им будет что поведать своим половинкам.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы отнюдь не теряют на романтическом подъеме своих амбиций и способностей. Наоборот, они крайне любознательны и следуют завету «учиться и еще раз учиться». Возможно, они потянутся к знаниям под влиянием партнера - например, захотят в совершенстве освоить его родной язык.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленных Раков волнуют детали человеческих отношений. Их эмоции временно уступают место беспристрастному исследовательскому взгляду, а мысли становятся менее традиционными. Не исключен повышенный интерес к нюансам интимной жизни (возможно, с подачи друзей или собственного партнера).

Лев ‌‌

В этот день Львы завоевывают чужое внимание остроумными комментариями, осведомленностью и готовностью обсудить нестандартную тему. Их может свести с партнером общее хобби и одна компания. Увы, приятельский и романтический интерес не всегда совпадает, а гарантирован им сегодня только первый.

Дева ‌‌

В этот день приватное общение Дев с партнером могут часто прерывать деловые звонки и сообщения. Не исключено, что и сами Девы частенько будут сводить беседу к своим насущным делам. В постоянных союзах это не станет проблемой, а вот при развитии новых отношений может выглядеть не слишком вежливо.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут свободно говорить со своими партнерами на любые темы. Разговоры - отличный способ потянуть время, если вы еще не готовы к романтической фазе отношений. Пары, живущие вместе, смогут отрешиться от повседневной рутины благодаря совместной поездке, учебе, обсуждению игр или новостей.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит молчать о том, что их задело. Тем более, не следует замыкаться в себе в случае острого кризиса: как только вы проговорите проблему вслух, может оказаться, что она не стоит выеденного яйца. Лучший способ нейтрализовать любовные недоразумения - посмеяться над ними вместе.

Стрелец

Сегодня общительность Стрельцов привлекает к ним многих, но среди них нет «того самого» («той единственной»). Партнеры Стрельцов могут спать спокойно: их счастью не угрожает соперник. Свободным Стрельцам лучше оттачивать свои коммуникационные таланты в целом, не пытаясь очаровать кого-то конкретно.

Козерог

Сегодня подозрительный интерес Козерога к новым людям и темам способен насторожить постоянного партнера, уже привыкшего к фирменному козерожьему консерватизму и смирившегося с ним. Но измены или охлаждения за таким поведением искать не стоит: просто до Козерога, наконец, дошло, что мир изменился.

Водолей

Сегодня Водолеи легко находят у любимого человека понимание своих идей, но могут не получать такого же отклика на уровне чувств и симпатий. Возможно, вам стоит немного поработать над имиджем или манерами. Не исключено, что вы замкнуты или отстранены, производите впечатление «сухаря» или «ботаника».

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленных Рыб может подвести их мечтательность, застенчивость или скрытность. Еще одной проблемой может стать непостоянство их настроений. Успех на личном фронте маловероятен, если нет навыков общения. Впрочем, и повода для огорчений нет: завязанные в эти сутки отношения далеки от идеала.