Страсть может сжечь отношения — любовный гороскоп на 25 января

Сегодня стоит быть осторожнее со своими горячими чувствами — партнер может быть к ним не готов.

Овен ‌‌

Овны вплоть до вечера будут общительными, их энергия часто будет делиться между разными людьми и партнеру достанется не слишком много персонального внимания. Лишь к ночи влюбленные Овны вспомнят о своей родной половинке - а также о всех досадных противоречиях, которые сопровождают их союз с ней.

Телец

Сегодня сосредоточиться на своих чувствах или на обещаниях, данных любимому человеку, Тельцам может мешать обилие внешней информации. Не исключено, что поговорить или встретиться удастся только в конце дня. Важная романтическая встреча утонет в суете, лучше перенести такое свидание на завтра.

Близнецы

Сегодня преодолеть любовные иллюзии Близнецам поможет информированность. Повышенная общительность представителей этого знака, как и их любопытство, встретит понимание у партнеров - вот только Близнецы готовы болтать бесконечно, а их пассиям будет свойственно воспринимать разговор как прелюдию.

Рак ‌‌

Влюбленные Раки вплоть до вечера могут быть рабами общественного мнения и заложниками популярных предрассудков, выдаваемых за научные прогрессивные взгляды. Возможна зависимость от друзей. К ночи они вспомнят, что у них есть свои потребности, право на собственные чувства и на личный опыт в любви.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленные Львы не лезут за словом в карман ... пока находятся в обществе друзей и на почтительном расстоянии от предмета своих симпатий. По мере приближения последнего и сокращения дистанции, картина будет оказываться противоположной. Быстрое развитие романтических отношений маловероятно.

Дева ‌‌

Сегодня Девы поглощены делом, а любимого человека норовят приспособить к роли секретаря или ассистента. Не исключен и обратный сюжет: влюбленная Дева на побегушках у своей пассии. На отношениях и душевном комфорте это не отразится, если оба партнера удовлетворены сложившимся распределением ролей.

Весы ‌‌

Пока не настал вечер, Весы - теоретики в любви, и в ней же идеалисты. С их прогрессивными гуманными взглядами и обобщенными оригинальными схемами трудно не согласиться. Но к ночи напомнит о себе реальность, и Весы радостно наступят в отношениях на знакомые грабли индивидуальной конструкции.

Скорпион

Сегодня Скорпионы тщетно пытаются донести до любимых свои ощущения: их слушают, но не слышат. Возможно, в этом виновата ситуация, не способствующая разговору о тонких чувствах. Звезды советуют отвлечься и перевести беседу на более легкие темы. К ночи атмосфера изменится и слова окажутся не нужны.

Стрелец

После насыщенного дня Стрельцы не прочь расслабиться в объятиях пассии в интимной обстановке - и тут их, как назло, ждет ловушка. Повышенный градус чувственности может сопровождаться капризами и обидчивостью. Не исключены финансовые недоразумения. Гармония в любви будет добыта дорогой ценой.

Козерог

Сегодня эмоциональный и чувственный подъем ждет Козерогов ближе к ночи. При этом можно надеяться на взаимность и симметричность чувств, на ответный отклик партнера или его инициативу. Последняя возможна в форме игры или даже коварной провокации - но в любви, как известно, все средства хороши.

Водолей

Сегодня Водолеи способны основательно загрузить объект своих симпатий неромантической информацией - например, научной. Многие Водолеи прочно вживутся в образ гуру, позволяющий им делиться своими мудрыми мыслями. Их пассиям отводится роль аудитории: внимательных собеседников, прилежных учеников.

Рыбы ‌‌

Рыбам эти сутки помогут держать связь с партнером (напрямую или через друзей), но не позволят свободно проявить горячие чувства. Звезды подсказывают, что такая возможность представится лишь вечером, и советуют не строить напрасных планов днем. В качестве компенсации, вас может ждать страстная ночь.