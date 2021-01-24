Прислушивайтесь к интуиции — финансовый гороскоп на 25 января

Сегодня внутренний голос будет давать вам только полезные советы.

Овен ‌‌

У Овнов наиболее удачное время будет в первой половине дня. Звезды советуют проявлять инициативу в составе группы. Если вы вовлечены в некий коллективный проект, то ваша роль там будет весьма важной и полезной. Это хорошее время для обмена опытом с коллегами и планирования на перспективу. Во второй половине дня могут возникнуть непредвиденные осложнения.

Телец

В первой половине дня звезды советуют Тельцам воспользоваться методами тайной дипломатии для достижения поставленных целей. Возможно, вам придется обратиться за помощью к тайному покровителю, который ни в чем не откажет вам. Отношения с начальством складываются доверительные. Вторая половина дня неблагоприятна для публичной деятельности и рекламы.

Близнецы

Удачно складывается первая половина дня для Близнецов, работающих в общественных организациях и занимающихся вопросами поиска спонсоров для поддержания и развития проектов. Успешно урегулируются юридические споры. Во второй половине дня могут возникнуть осложнения в текущих делах. Не исключено ухудшение отношений с коллегами.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине дня звезды советуют проявить готовность пойти на риск в разумных пределах. Это особенно относится к финансовым операциям с короткими деньгами, сулящими быстрый оборот и прибыль. Руководящим работникам в это время рекомендовано проводить структурные реформы. Во второй половине дня становится гораздо важнее сохранить то, что имеете.

Лев ‌‌

Львам рекомендуется делать акцент на умственном труде. В этот день ваш интеллект будет весьма активен и результативен. Также в профессиональной деятельности это хорошее время для ведения переговоров и урегулирования юридических споров. Вторая половина дня может быть связана с нарушениями договоренностей, особенно у тех, кто связан с недвижимостью и строительством.

Дева ‌‌

Девы в первой половине дня будут способны конструктивно подходить к решению практических вопросов. Отношения с коллегами складываются гармонично. Вы тяготеете к практическим делам, созданию материальных ценностей. Успешно идет приобретение навыков работы с инструментами и техникой у тех, кто проходит стажировку, производственную практику.

Весы ‌‌

Весы, имеющие творческие профессии, и в особенности занятые в индустрии моды, отдыха и развлечений, запомнят этот день как один из лучших. Вы получите возможность проявить свои таланты перед клиентами. Ваша популярность среди заказчиков значительно вырастет. Это приведет к росту количества заказов и, соответственно, доходов.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня звезды советуют уделить максимум внимания совершенствованию методов в работе с техникой. Офисным работникам удастся освоить тонкости работы с программным обеспечением компьютера и, тем самым, значительно ускорить работу. Строители могут получить выгодные заказы. В конце дня воздержитесь от личных инициатив.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Это наиболее удачное время для учебы, обмена мнениями, работы с информацией и документами, деловых поездок и встреч. Консультантам сетевого маркетинга удастся провести успешные встречи с потенциальными клиентами и подписчиками. В конце дня не следует доверять незнакомым людям.

Козерог

В первой половине дня звезды советуют Козерогам заниматься теми делами, которые можно успеть завершить до полудня. Возможно, у вас остались с предыдущих дней дела, которые вы не успели закончить – вот сейчас самое лучшее время для этого. Это хорошее время для поиска помещения для аренды. В конце дня могут поменяться обстоятельства, и планы придется корректировать.

Водолей

У Водолеев в этот день будет сильное желание проявлять инициативу и действовать самостоятельно. Однако не всегда и не во всех делах это будет уместным. Наиболее удачное время будет в первой половине дня. Деловые встречи и поездки будут проходить успешно, работа с документами не вызовет у вас затруднений. А вот во второй половине дня могут быть сложности с начальством.

Рыбы ‌‌

В первой половине дня у Рыб усиливается интуиция, которая будет давать верные подсказки для принятия решений. Обязательно используйте это свое качество, которое убережет вас от неприятностей и ошибок. Сегодня звезды благоприятствуют всем видам тайной деятельности, приватным договоренностям и исследовательской работе. В конце дня воздержитесь от деловой переписки.