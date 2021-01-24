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4 знакам посоветовали быть осторожными на следующей неделе

Профиль7 минут назад
Фото: depositphotos

Астрологический прогноз помогает узнать о том, что может ждать в будущем. Эти знания помогут подготовиться к возможным проблемам и легко справиться с трудными ситуациями.

Предстоящую неделю с 25 по 31 января, астрологи советуют сделать временем стабильности. Они рекомендуют отказаться от перемен и достигать совершенства в уже привычных областях. Это время может оказаться неблагоприятным сразу для четырех знаков зодиака.

Лев

Хуже всего, считают астрологи, может прийтись Львам. Для рожденных под этим знаком вся неделя начиная со среды будет неблагоприятной. Возможно, придется отвечать за сделанные в прошлом ошибки.

Стрелец

Стрельцов на предстоящей неделе будут преследовать люди, от которых они всеми силами хотели бы избавиться. Астрологи советуют быть спокойными и по возможности избегать конфликтов и лишнего стресса.

Овен

Рожденные под знаком Овна могут стать предметом злых сплетен и пересудов. Представители этого знака могут не на шутку увлечься какой-то идеей, которая лишит их покоя. Овны с легкостью лишатся покоя и сна от тревоги, беспокойства или ревности.

Скорпион

Скорпионам астрологи советуют обратить особое внимание на состояние здоровья. Их может преследовать множество мелких недомоганий, справиться с которыми поможет здоровый образ жизни. Астрологи предупреждают представителей этого знака о возможных проблемах на работе.

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