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Приметы на 25 января: что нельзя делать в этот день

СОВА4 минуты назад
Фото: СОВА

Не рекомендуется пускать пыль в глаза.

Если хвастаться своим положением или, что хуже, говорить о недостигнутых высотах, можно начать стремительно падать по карьерной лестнице.

Не стоит 25 января надевать одежду с чужого плеча. Иначе можно примерить на себя не свою судьбу. Со всеми ее минусами.

Не следует в этот день заниматься экстремальными видами спорта. И в целом лучше не рисковать. 25 января - опасный день для здоровья.

Сны в эту ночь обычно бывают вещими. Особенно приятные. Если сновидения оказались тяжёлыми, попробуйте поделиться ими с бегущей водой — она должны унести весь негатив.

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