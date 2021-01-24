Приметы на 25 января: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется пускать пыль в глаза.

Если хвастаться своим положением или, что хуже, говорить о недостигнутых высотах, можно начать стремительно падать по карьерной лестнице.

Не стоит 25 января надевать одежду с чужого плеча. Иначе можно примерить на себя не свою судьбу. Со всеми ее минусами.

Не следует в этот день заниматься экстремальными видами спорта. И в целом лучше не рисковать. 25 января - опасный день для здоровья.

Сны в эту ночь обычно бывают вещими. Особенно приятные. Если сновидения оказались тяжёлыми, попробуйте поделиться ими с бегущей водой — она должны унести весь негатив.