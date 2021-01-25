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У каких знаков зодиака самые сильные ангелы-хранители

Вечерняя Москва2 часа назад
Фото: depositphotos

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые имеют самых сильных ангелов-хранителей.

Для представителей этих знаков легче преодолевать различные жизненные трудности, а также превращать свои мечты в реальность.

Стрелец

Стрельцам покровительствует Адначиил, который помогает во время путешествий, направляет по правильном жизненному пути и хранит от всех невзгод. Отмечается, что это придает Стрельцам уверенности в себе.

Рыбы

Представителей этого знака зодиака бережет Егалмиил. Он помогает при различных семейных неурядицах, а также хранит от невзгод в романтическом аспекте.

Близнецы

Ангел-хранитель удачи Бахрам оберегает своих подопечных от всех невзгод как на работе, так и в любви.

Дева

Представителям этого знака покровительствует сильный ангел-хранитель Кадмиила. Людям, которые родились под этим знаком, будет везти и с деньгами, и в романтической сфере.

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