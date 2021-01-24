Курс на полезные вещи — финансовый гороскоп на 25-31 января

На этой неделе вам больше нравится экономить и покупать по-настоящему полезные вещи, чем сорить деньгами.

Будут приходить доходы от долгосрочных инвестиций — банковских вкладов, вложенных в чей-то бизнес денег, акций. Если вы еще не делали таких вложений, сделайте их во вторник или среду. В понедельник квадрат Марс в Тельце — Юпитер будет мешать правильно оценивать выгодность того или иного предложения или проекта. А во второй половине недели будет Полнолуние, и затем Луна станет убывающей, и это не годится для инвестиций, от которых вы хотите получить доход. Зато как раз в среду — четверг откроется путь к большим деньгам. В большинстве случаев они будут связаны с большими финансовыми потоками, связанными со всевозможными структурами — строительством, здравоохранением, страхованием, госбюджетом. До выходных хорошо удастся финансовое планирование на долгий срок. На выходных Меркурий станет ретроградным и вы в своих расчетах будете что-то упускать из виду и ошибаться.

Овен ‌‌

Овнам на этой неделе, возможно, придется пройти опыт совместной работы с коллегами и подчиненными. Причем, по этой теме не все пойдет гладко, многое будет не получаться, заставляя вас снова и снова браться за те же дела и многое переделывать. Эти дни могут быть связаны с завышенными ожиданиями относительно доходов. Воздержитесь от финансовых инвестиций в совместные коллективные проекты, типа акционерных обществ. Будьте готовы к самым разным неожиданностям. Не исключены технические сбои, в результате которых ваш рабочий ритм будет нарушен. Не следует заниматься долгосрочным планированием в это беспокойное время. Несмотря на пробуксовки и торможение в работе, воспринимайте это время как позитивный опыт для совершенствования качества своей работы и взаимодействия с коллегами. Многократные повторения будут полировать и оттачивать ваши профессиональные качества и мастерство.

Телец

У типичных Тельцов текущая неделя может быть связана с напряженностью между вами и вышестоящим начальством. Возможно, вам прикажут делать то, с чем вы внутренне не согласны. Внутренняя потребность в самостоятельных действиях может диссонировать в тем, что предлагает делать начальство. Поэтому вопрос поддержания дисциплины труда может стоять остро. Старайтесь воспитывать в себе дисциплинарную ответственность и воздерживаться от личных инициатив без должного согласования с вышестоящим руководством. Иначе ваше поведение могут расценить как самоуправство с возможными неприятными последствиями для карьеры. Бизнесменам звезды не советуют заниматься вопросами регистрации или перерегистрации фирмы в государственных учреждениях. В ходе сбора документов и прохождения бюрократических формальных процедур вам предстоит потратить много времени впустую. Также это неблагоприятное время для иных контактов с представителями официальной власти в городе или области.

Близнецы

У типичных Близнецов эта неделя может быть связана с риском утраты авторитета, деловой репутации. Чтобы этого не произошло, старайтесь не допускать нарушений закона и правил профессиональной этики. Наиболее серьезные проблемы могут возникнуть с представителями закона, и особенно с фискальными властями. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки. Это особенно касается тех предпринимателей, кто имеет дело с представителями теневой экономической деятельности и пытается укрывать доходы от налогообложения. Наиболее характерной особенностью для бизнеса на этой неделе может стать убыточность направления на расширение географии бизнеса и экономическую экспансию в другие регионы и страны. В связи с этим ваши контакты с представителями иностранных фирм на данном этапе могут оказаться пустой растратой времени и ресурсов. Также нежелательно отправляться в служебные командировки и на вахту. Сложность стоящих задач может привести к пониманию, что вам не хватает соответствующих задачам материалов и инструментов и опыта.

Рак ‌‌

У Раков вся эта неделя может быть связана с ростом фактора нестабильности. Возможно, вам придется вносить коррективы в свои планы. Какое-то событие форс-мажорного свойства может заставить вас заниматься совсем другими вопросами, чем вы планировали заниматься изначально. Все на этой неделе идет спонтанно, не по плану. Вероятно, вы будете сталкиваться с проблемой доступа к кредитным ресурсам. Попытка добиться от некоторых банков открытия кредитной линии под развитие перспективных проектов может увязнуть в бесконечных бюрократических согласованиях и формальностях. У вас, возможно, будет желание действовать в бизнесе рискованно, однако внешние обстоятельства не дадут вам такой возможности. Вы не будете застрахованы от неожиданных технических сбоев, аварийных ситуаций. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности – риск производственного травматизма весьма велик. Воздержитесь от работы в составе коллектива – такая работа будет связана с неразберихой и хаосом.

Лев ‌‌

Внешние обстоятельства на этой неделе складываются неблагоприятно, и это может стать для Львов серьезной преградой на пути к реализации своих намерений. Что бы вы ни делали, обстоятельства, чаще всего будут против вас. Поэтому стоит подумать о том, чтобы временно отказаться от своих планов и стараться подстроиться под сложившуюся ситуацию. Так вы могли бы минимизировать вероятный ущерб и не расходовать впустую силы и ресурсы. С наибольшими трудностями вы можете столкнуться при выполнении клиентских заказов. Не исключены жалобы клиентов на вас начальству. Старайтесь мягко урегулировать любые зарождающиеся спорные ситуации и помните о том, что «клиент всегда прав». Не торопитесь вступать в переговоры и подписывать договора. Велик риск срыва переговорного процесса. И некоторые прежние договорные обязательства могут оказаться нарушенными. Не следует соглашаться на неофициальные формы сотрудничества, когда действуют не документы, а устные договоренности и не ведется никаких протоколов.

Дева ‌‌

У Дев на этой неделе могут возникнуть трудности при выполнении текущей работы в трудовом коллективе. Основная сложность может касаться вашей квалификации. Дело в том, что вам могут поручить выполнение слишком сложной и трудоемкой работы, для качественного выполнения которой ваших профессиональных знаний может оказаться недостаточно. Поэтому, если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение наиболее простой работе, в которой у вас имеется большой опыт. Могут усилиться требования к соблюдению трудовой дисциплины. Будьте готовы к начальственным и иным проверкам. Следует строже соблюдать служебные инструкции. Иначе могут последовать штрафные санкции. Особенно это касается тех, кто работает на вахте вдали от родного дома. Воздерживайтесь от критики в адрес коллег по трудовому коллективу. В противном случае вам придется выслушать ответную критику в свой адрес. У бизнесменов складывается нестабильная ситуация в трудовом коллективе. Возможно, некоторые подчиненные напишут заявление на увольнение, и вам срочно придется решать вопрос с поиском им адекватной замены.

Весы ‌‌

У Весов эта неделя может быть связана с некоторой финансовой нестабильностью. Постарайтесь в эти дни воздерживаться от вложений денег в рискованные финансовые проекты. Также это не лучшее время для проведения операций по обмену валюты. Бизнесмены, склонные к авантюрам, могут попытать удачи при игре на бирже. Желание получить много денег не прикладывая больших усилий, за счет финансовых спекуляций, может сыграть с вами злую шутку. Повышается риск потерять вложенные средства. В бизнесе может ощущаться нехватка оборотных средств. Попытка восполнить баланс за счет финансовых заимствований в банке может потерпеть неудачу. Банк может отказать вам в открытии кредитной линии. С определенными сложностями в работе могут столкнуться те, кто имеет свободный график работы. Не пытайтесь откладывать работу на последний момент, когда подходит срок дедлайна. Выполненная в спешке работа может оказаться неудовлетворительной. Не пытайтесь ничего усовершенствовать и отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя может быть связана с затруднениями у тех, кто работает в семейном бизнесе, на дому или имеет отношение к сфере недвижимости. Прежде всего, следует отметить, что могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Офисные служащие могут испытывать неудобства из-за частых помех в работе – вам будет трудно сосредоточиться. У предпринимателей усиливается напряженность в отношениях с деловыми партнерами. Дело в том, что из-за разногласий вы не сможете добиться завершения важных проектов. Звезды не советуют приобретать объекты недвижимой собственности. Если вы присмотрели себе домик с участком земли, то не торопитесь выводить деньги со счетов для его покупки. Вначале наведите справки относительно юридических и налоговых тонкостей, соответствия документов. После такого ознакомления у вас, вероятно, отпадет желание делать подобную покупку. Это не лучшее время для прохождения собеседования и подписания трудового договора.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут сталкиваться с трудностями. Основная проблема может быть связана с тем, что вас будут часто отвлекать от работы посторонними разговорами. Деловые встречи могут срываться или пройдут неудачно. Будьте внимательнее при работе с информацией, проверяйте поступающие сведения на предмет достоверности. Может упасть прибыль от бизнеса, связанного с товарно-денежным и информационным обменом. Идет торможение по наиболее распространенной формуле бизнеса – товар-деньги-товар. Все обменные дела могут испытывать не просто тормозящие влияния, но и сбои ритма деятельности, нарушения графика поставок товара транспортными средствами и нарушения в договоренностях, когда слова расходятся с делами. Возможна путаница в распределении обязанностей в трудовом коллективе. Новичкам в профессии, проходящим стажировку, будет нелегко закрепить полученные знания на практике. Учитывая проблемный характер планетных влияний на этой неделе, рекомендуется отложить выполнение наиболее важных дел.

Козерог

У Козерогов вся текущая неделя может быть связана с излишне большими финансовыми расходами. Бизнесменам не следует делать ставку на удачу и бросаться в авантюристические проекты. Спекулянты на фондовой и валютной бирже могут оказаться в проигрыше. От оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи, пока лучше воздержаться. Осложняется работа у тех, кто специализируется на выполнении услуг в сфере торговли модной одеждой, средствами косметики и парфюмерии, а также кто причастен к индустрии туризма, отдыха и развлечений. Это не лучшее время для проведения рекламных мероприятий и поступления на платные курсы обучения для повышения квалификации. От участия в корпоративных вечеринках пока лучше воздержаться. Возможно, вы будете переоценивать свои финансовые возможности и это может побудить вас к неоправданно высоким расходам. Вместе с тем основной задачей на эту неделю может стать не столько повышение уровня доходов, сколько сохранение имеющихся у вас в наличии финансовых ресурсов.

Водолей

Личные инициативы Водолеев на этой неделе могут столкнуться с непреодолимыми препятствиями. Вероятно, эти дни могут быть связаны с усилением личных амбиций и борьбы за приоритетное право принятия решений. Возможно, вам придется отстаивать свое мнение перед кем-то более авторитетным и влиятельным. Однако звезды советуют вам воздерживаться от инициативного поведения и все важные дела согласовывать с близкими людьми. Не делайте то, о чем вас никто не просит, ибо никто не сможет навредить вам сейчас больше, чем вы сами можете навредить себе. Важно правильно соизмерять свои возможности с теми обстоятельствами, которые могут встать на вашем пути. Прежде чем что-то начинать, вначале подумайте о последствиях. Умейте просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. С наибольшими трудностями в работе могут столкнуться работники семейных фирм, а также те, кто связан с темами недвижимости: строители, коммунальщики, риелторы. Отчасти трудности могут быть связаны с ухудшением условий труда на рабочем месте.

Рыбы ‌‌

У Рыб эта неделя может быть связана с увеличением потока поступающей к вам информации. Однако качество этой информации и степень её достоверности могут быть сомнительными. Поэтому основная задача этих дней – не допустить ошибку, не стать на ложный путь. Особенно непросто складываются эти дни для занимающихся торгово-закупочной и посреднической деятельностью, а также связанных с частыми поездками. Продавцы магазинов могут почувствовать снижение покупательского спроса, и это сразу отразится на падении уровня доходов. В работе с документами тоже будут происходить странности – либо они будут пропадать в неизвестном направлении, либо вы их будете многократно переделывать, переоформлять, всякий раз допуская ошибки. Это неблагоприятное время для деловых встреч и поездок. Данные вам обещания могут оказаться невыполненными. Наработанные ранее деловые связи могут не оправдать ваших ожиданий. Держитесь подальше от всевозможных слухов, не дайте себя обмануть людям с нечестными намерениями.