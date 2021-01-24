Горячие темы — гороскоп на 25 января

13-14 лунные сутки. Сегодня уточненный тригон Луны в Близнецах к Меркурию поддерживает интерес к недавним темам.

Многие увлекательные беседы получат продолжение и прекратятся лишь с наступлением вечера. Пока он не настал, можно еще немного продвинуться в литературной работе, переписке, учебе, программировании, обработке новых данных, научных исследованиях. Наиболее продуктивна первая половина дня, именно ее лучше выбрать для интенсивного общения, интеллектуальных занятий, освоения гаджета или программы, целевой поездки, звонка или визита. В конце дня возрастет чувствительность или усилится привязанность к дому.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня сохраняется хорошая атмосфера для общения, но советуют пользоваться ею в первой половине дня. К вечеру может иссякнуть информационный поток, ослабеть интерес к теме или пропасть собеседник. Также, в начале дня продуктивнее короткие поездки и прогулки. К ночи возрастет потребность в контакте с близкими: семьей, домочадцами. Дома может ждать шутка или подвох.

Телец

Тельцы на протяжении всего дня неравнодушны к внешнему информационному фону, Многих Тельцов будут интересовать полярные чужие мнения. Собственная позиция оформится к ночи, при этом окажется эмоциональной и субъективной. Появится тенденция принимать все близко к сердцу и проецировать общие проблемы на личные дела. Возможно влияние родственников. В итоге, могут усилиться противоречия и колебания.

Близнецы

Сегодня Близнецы в отличной интеллектуальной форме, но к вечеру даже их блестящий ум может исчерпать свои наличные ресурсы. Важные дела и контакты лучше перенести на первую половину дня. Главная задача в это время - «держать нос по ветру», так как все поступающие сведения крайне актуальны, а связи пригодятся впоследствии. К ночи возрастет эмоциональность, окажется не слишком удачным любой выбор.

Рак

Ракам не помешает подробнее разобраться в сути новостей: любопытство сегодня может спасти от неприятностей в будущем. Не стоит недооценивать популярные общедоступные источники, общественное мнение. Не все, что звучит «из каждого утюга», будет провокацией или предрассудком. Вечером вам придется поставить в своих изысканиях точку или запятую, так как на первый план выйдут насущные личные нужды.

Лев

Пока не настал вечер, Львы могут наслаждаться свободой слова и правом на неформальный легкий тон. Это хороший день, если вы нуждаетесь в новых друзьях или в публике, ищете популярности, собираете информацию, тренируете навыки диалога. Общению, как и имиджу, сегодня не стоит придавать выраженную гендерную окраску. К ночи возрастет ваша внутренняя уязвимость, возможна зависимость от дома и близких.

Дева

Сегодня звезды рекомендуют Девам приступить к насущным делам пораньше (особенно, если их деятельность связана с общением или достижение их цели требует взаимодействия с людьми). Не стоит откладывать на вечер совещание, переписку, учебное занятие, визит в учреждение, разговор с начальником или подчиненным, запись к врачу. Лучше не медлить, если вам предстоит работа с документом, кодом или текстом.

Весы

Сегодня Весам лучше отдать предпочтение общению, учебе и интеллектуальному творчеству. Дневные часы помогут набору первичных знаний, освоению оригинальных идей и развитию перспективных связей. Стоит выжать все возможное из переписки с далекими друзьями, занятий с детьми. Можно сделать еще один шаг к превращению хобби в профессию. С приближением ночи стоит удвоить внимание к балансу в отношениях.

Скорпион

Сегодня окружение Скорпионов вовлекает их в разговоры и отвлекает от дела. Обстановка дружелюбного легкого общения может создать иллюзию полного взаимопонимания и завершения проблем. Назначив на этот день серьезные переговоры, вы рискуете столкнуться с коварным эффектом: беседа пройдет гладко, но ключевые для вас моменты останутся «за бортом». К ночи возрастет сентиментальность или чувственность.

Стрелец

Сегодня окружение Стрельцов настроено на контакт, а сами Стрельцы готовы к обратной связи. Тем для обсуждения может быть так много или они будут такими интересными, что разговоры продлятся до вечера. Если вы не успели высказаться или с кем-то поговорить, не унывайте: время исправить промах и наверстать упущенное появится чуть позже. К ночи усилится душевная ранимость или материальная уязвимость.

Козерог

Козерогам день позволяет обойтись без больших физических и эмоциональных затрат, пользуясь лишь знаниями и связями. Наиболее продуктивно начало дня. Не стоит откладывать на вечер мелкие покупки, прогулки, работу с информацией, служебную переписку и контакты с друзьями. Козерогам, вовлеченным в тесное партнерство с другими людьми (в том числе, территориальное), вечером не помешает дипломатичность.

Водолей

Сегодня таланты Водолеев - особенно, интеллектуальные, коммуникативные и литературные - сверкают ярче в первой половине дня. Также, это более подходящее время суток для обучения детей и воспитанников (в том числе, для развития их речевых и социальных навыков). Зацикленность на некоторых темах скажет о необходимости дополнительно поразмыслить над ними. Вечер напомнит про быт, семью или здоровье.

Рыбы

Рыбам сегодня сложно дать волю своим чувствам и привычкам. Вплоть до вечера им придется оставаться на другой волне: обсуждать социальные или семейные новости, поддерживать беседы на популярные темы. Звезды намекают, что и из этого можно извлечь пользу - например, в процессе общения будет проще освоить новый язык, программу или гаджет. Полученные сведения помогут избавиться от некоторых иллюзий.