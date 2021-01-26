Высокие шансы на удачу — любовный гороскоп на 26 января

Сегодня звезды помогут ввязаться в головокружительный роман или укрепить имеющиеся отношения.

Овен ‌‌

Сегодня Овны не сильны в начальной любовной дипломатии и не слишком удачливы там, где им приходится стартовать с нуля. «Пришел, увидел, победил» - не их стихия. Зато они изобретательны и настойчивы в уже созданных связях. Требовательного партнера многие Овны решат порадовать своей хозяйственностью.

Телец

Сегодня любовные дела Тельцов идут неплохо. Звезды напоминают, что прошло время скучных, заведомо известных сценариев, и советуют представителям знака чаще импровизировать. Если нестандартный шаг делает партнер, подхватывайте инициативу. Атмосфера свидания может оказаться немного сентиментальной.

Близнецы

Сегодня Близнецам не удастся сделать ставку на общение, устроив из свидания очередной пир интеллекта и духа. Им придется развивать свою интуицию и чувственность, а также, возможно, деловитость, хозяйственность и заботливость. Праздник чувств плохо пойдет на голодный желудок, придется подкрепиться.

Рак ‌‌

Сегодня в любовных делах Раков есть предпосылки для гармонии. Разрывов и ссор день не сулит, но могут быть причины для колебаний. Возможно, кто-то из партнеров еще не сделал выбор, мечется между разными людьми или сценариями. Возможны и более простые заминки - например, куда пойти вместе вечером.

Лев ‌‌

Сегодня Львы не готовы открыть свои истинные чувства. Многие Львы сочтут их слабостью, побоятся дать повод для презрения или насмешек. Но звезды советуют больше бояться недостойного поведения: именно оно способно раз и навсегда дискредитировать вас в глазах партнера, ибо он крайне принципиален.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут оказаться перед небольшим тактическим выбором между любовью и дружбой. Например, приглашением к дружескому приключению и тихим домашним вечером вдвоем у камелька. Независимо от принятого решения, не забывайте о любимом человеке полностью: он лоялен и верен, но обидчив и ревнив.

Весы ‌‌

Сегодня между Весами и их партнерами есть напряженность, но они вряд ли ее заметят: в их отношениях бывало и не такое. В долгих союзах прошла притирка характеров и выработался иммунитет. Разногласия в таких парах создают разность потенциалов, необходимую для нескучного житья и поддержки интереса.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам этот день поможет найти точку гармонии и в отношениях с любимым человеком, и в собственной душе. Многие Скорпионы ухитрятся поладить с капризным непредсказуемым партнером. Не исключены и более неординарные ситуации - например, вы можете найти общий язык со своим соперником.

Стрелец

Сегодня Стрельцы подвержены эмоциональным и сексуальным зависимостям, ностальгии, роковым страстям. Возможен любовный кризис. Не исключены переживания из-за попадания во френдзону или другого обстоятельства, не слишком лестного для самолюбия. Важно оказать любимому человеку услугу в трудный момент.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть все шансы на удачу в любви и гармонию в отношениях. Взаимная симпатия и влечение помогут растопить лед, вернуть страсть или уладить разногласия. Но в некоторые игры вам лучше не играть. О спорных моментах договаривайтесь с самого начала, иначе попадете в знакомую ловушку.

Водолей

Сегодня любовь требует от Водолеев жертв или создает им дискомфорт. Если вы заняты или не в идеальной форме, звезды советуют отменить свидание, так как вы вряд ли останетесь им довольны. Велика вероятность внутренне окунуться в неприятное прошлое или спроецировать на новую ситуацию прежние неудачи.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыб ждет удача в любви. Им поможет интуиция или неожиданное обстоятельство. Эмоциональная и сексуальная гармония с лихвой искупит мелкие недостатки свидания - например, невозможность поговорить в прежнем стиле. Свободные Рыбы, выбирая нового партнера, будут склонны следовать старым идеалам.