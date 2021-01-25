Не стоит сидеть без дела — гороскоп на 26 января

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке побуждает заботиться о доме и выражать привязанность к близким делом.

В хозяйственных и деловых хлопотах возможна помощь от родственников, а также от старых друзей и знакомых. Неожиданные задачи могут возникнуть у домашнего персонала, у сотрудников ЖКХ и социальных работников. В эти сутки лучше отложить исследования, информационные поиски, долгие переговоры. Не стоит сидеть без дела. Хорошо заниматься небольшими обновлениями в быту и на производстве, мелким ремонтом, кулинарией, модернизацией семейного бизнеса, торговлей продуктами и насущными мелочами, услугами на дому.

Овен ‌‌

Для Овнов день начнется с домашнего недоразумения или необходимости выбора. В центре внимания могут оказаться бытовые, хозяйственные, материальные или жилищные вопросы. Возможно, придется похлопотать по дому, помочь близким, заняться ремонтом, недвижимостью или семейным бизнесом. Дела в течение дня пойдут с переменным успехом. Порой придется проявлять изобретательность или отступать от правил.

Телец

Сегодня Тельцы найдут себе поле для эксперимента и, при желании, получат в нем поддержку со стороны. Помощь и сочувствие вероятнее от близкого окружения: друзей, родственников, давних соседей. Звезды уточняют, что это всего лишь шанс, который вам нужно вовремя использовать. Твердых гарантий в эти сутки не существует, как и однозначных итогов. Скорее всего, вы получите половинчатый результат.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам внимательнее оценивать материальную и хозяйственную сторону поступающих предложений, быть придирчивее в покупках и сделках. Не все из них окажутся выгодными, расходы могут перекрыть доходы. Возможны изъяны в купленных и обмененных вещах. Желательно соблюдать тайну вкладов и финансовых операций. Стоит следить за питанием, так как могут попасться порченые продукты.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам стоит уже с утра взвесить все «за» и «против». Иначе им время от времени придется метаться между противоположными вариантами или гадать на кофейной гуще, тратя на это свои силы. Раки, не научившиеся принимать собственные решения, могут положиться на судьбу или довериться друзьям - но звезды предупреждают, что в этом случае возрастет риск сюрпризов, так как руль будет в чужих руках.

Лев ‌‌

Львам этот день принесет тот или иной дискомфорт. Возможны семейные заботы, недомогания, вынужденные тайные манипуляции. К счастью, прежнего масштаба проблем во многих сферах уже не наблюдается - например, нет прежних строгих ограничений или тяжелой зависимости. Сложившаяся ситуация может стать подспорьем для новых целей. Возможна неофициальная скрытая помощь от близких людей или старых друзей.

Дева ‌‌

Сегодня Девы мостят себе дорогу в будущее, и им лучше делать это при помощи друзей. Если вы одиночка, будет меньше возможностей, в какой-то момент есть риск остаться без подстраховки. К счастью, этот день не сулит проблем, или они решаемы. Не обязательно во всем подчиняться новым правилам: можно действовать, повинуясь чутью. Вас могут по старой памяти поддержать родственники или соотечественники.

Весы ‌‌

Сегодня Весам вряд ли удастся выбрать режим дня по собственному усмотрению. На первый план может выйти профессиональный долг. Возможны семейные или деловые хлопоты, неординарные ситуации, партнерские противоречия. Может требоваться нетрадиционное использование ресурсов. Это не самый подходящий момент для развития свободных новых начинаний, перехода от работы по найму к фрилансу или творчеству.

Скорпион

Эмоциональный фон этих суток для Скорпионов гармоничен. Многие Скорпионы где-то почерпнут душевную поддержку. Возможно, ее источником станут дальние или близкие родственники, старые знакомые. День подходит для сотрудничества, так как помогает найти момент эмоционального взаимопонимания даже с очень капризными людьми. Может пригодиться опыт работы с иностранцами или международными сообществами.

Стрелец

В этот день Стрельцам не помешает осторожность. В критический момент они не останутся без поддержки, не будет проблемой найти подходящее техническое, хозяйственное или финансовое решение - но настоящей удачи им сегодня ждать не стоит. Возможны переживания из-за семьи, обостренные реакции, любовные кризисы, расходы, нужда в чужих ресурсах. Вы можете временно оказаться вдали от своего сообщества.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит отказываться от идеи сотрудничества, но лучше сразу договориться о некоторых спорных моментах. Звезды подсказывают, что многие ловушки вам знакомы и вы без труда их минуете, если заранее побеспокоитесь о равновесии сил. Не стоит вводить в искушение нечестных людей или создавать острые провокационные ситуации. Не помешает придерживаться той же политики в любви и в семье.

Водолей

Сегодня Водолеям недоступна полная свобода действий. Многим Водолеям придется погрузиться в рутинные хлопоты: помочь семье, заняться домом или питомцами. Напомнят о себе повседневные обязанности на службе или в бизнесе, особенно, связанные с модернизацией дел. Возможны проблемы с самочувствием: могут проявиться старые недомогания, не исключена повышенная чувствительность к медицинским процедурам.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на небольшие удачи в делах и на гармонию в личных отношениях. Также, день может пробудить творческие наклонности - но звезды предупреждают, что здесь ждут разочарования. Вероятно, исчез источник вдохновения, который раньше давал энергию для настоящих свершений. Нужна осторожность в финансовых операциях, при покупках, обменах и проведении сделок: возможна ловушка.