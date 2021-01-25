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Приметы на 26 января: что нельзя делать в этот день

СОВА5 часов назад
Фото: СОВА

Не следует смотреться в воду, в том числе и в замёрзшую, то есть в лёд. В противном случае здоровье может начать ухудшаться.

Не стоит в этот давать взаймы соль, хлеб и монеты, иначе вскоре придётся голодать и нищенствовать.

Лучше избегать встреч с красивыми и сладкоголосыми незнакомцами. Под их личиной 26 января может скрываться нечистая сила.

Нельзя в этот день льстить и в целом говорить неправду. Считается, что лгуна настигнет кара, ударив его по самому больному.

Сны, уведённые в эту ночь, дадут информацию к размышлению на ближайший месяц. Если сновидение было ярким и хорошо запомнилось, нужно продолжать действовать в том же духе. Если же приснился кошмар, необходимо кардинально поменять что-то в жизни.

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