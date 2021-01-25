Почему знаки зодиака разбивают друг другу сердца

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал главные причины для расставаний у разных знаков зодиака.

По словам ясновидящего, у знаков разные критерии любви и отношений.

Так, Овны способны терпеть и прощать практически бесконечно. Но подвести черту может предательство со стороны партнера.

— Для Тельцов нет разновидностей вранья: «во благо», «просто так», «были причины». Это все неважно. Если обман был, то, скорее всего, все закончено, даже если Телец попытается сделать вид, что ничего не происходит, — отметил экстрасенс.

Близнецы ценят преданность во всех ее проявлениях. Представителям этого знака зодиака особенно важно знать, что возлюбленный не обманывает ни в чем.

Раки не ценят перемены и не готовы глобально рушить отношения. Но если они идут на это, значит утратили чувства к партнеру. Также причиной расставания может стать потеря привязанности или надежды.

Полностью подвластны темпераменту Львы. Люди с этим знаком горячи, вспыльчивы, эмоционально подвижны. Поэтому часто решения принимаются исходя из этого, даже если причин для расставания нет.

— Гордые Девы уязвимы. И поводом для расставания может оказаться ряд причин. Но ключевым фактором станет именно гордость Девы. Там, где затронуты эти струны души, все слишком тонко, — отметил Мехди Вафа.

Для Весов логика является помощником и другом. Но часто мыслительный процесс так увлекает, что занимает много места в жизни. В паре с Весами необходимо часто спрашивать, все ли их устраивает.

Скорпионы стали рекордсменами по причинам расставания. Они — одни из самых верных и преданных партнеров по жизни и любви. Такого подхода они требуют и от второй половины. В таком случае малейшая неискренность партнера может стать причиной для расставания.

Стрельцы являются надежными спутниками жизни. Потерять представителей этого знака можно, только если исчезнет доверие. Оно играет ключевую роль для Стрельцов. Даже если партнер — закрытый человек, он должен чувствовать спокойствие и заботу.

Козероги часто корят себя за то, что поторопились и не обдумали все тщательно. Промахи случаются из-за непростого характера и жизнелюбия, что мешает отношениям.

Когда Водолеи принимают решение расстаться, они чаще всего ссылаются на фразу «не оправдал доверия». В эту формулировку могут входить разные критерии. В спутники Водолеи всегда выбирают интересного человека, но причина для расставания всегда одна — разочарование.

Рыбы не выносят пустых обещаний. Их спутникам следует быть осторожными, давая клятвы. Рыбы помнят все в деталях, помнят очень долго. Где есть игра в чувствах, там нет Рыб.