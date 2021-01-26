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Кому нужно быть осторожнее до конца января

Слово и Дело6 часов назад
Фото: Слово и Дело

Астрологи уверены, что последняя неделя января будет стабильным временем, однако некоторым знакам зодиака стоит проявить осторожность. Рассказываем, каким именно.

Неделя с 25 по 31 января станет неблагоприятной для четырех знаков зодиака. При этом в целом время будет спокойным и стабильным.

Лев

Непросто придется Львам. По предсказанию астрологов, им придется расплачиваться за ошибки, сделанные в прошлом. Самым напряженным днем станет среда, а после станет полегче.

Стрелец

Стрельцам придется общаться с крайне неприятными для них людьми. Они бы и рады избавиться от нежелательного общения, но ситуация будет такой, что выбора у представителей знака не окажется. Астрологи рекомендуют сохранять спокойствие и постараться избегать конфликтов.

Овен

Овны станут предметом сплетен. Представители знака и так с легкостью лишаются сна из-за стрессов и беспокойства, а тут и вовсе рискуют перенервничать. Астрологи предлагают проще относиться к завистникам, вскоре ситуация станет намного легче.

Скорпион

Скорпионам астрологи советуют проверить здоровье. Их могут подвести, казалось бы, небольшие недомогания. К тому же причиной переживаний могут стать проблемы на работе. Астрологи рекомендуют представителям знака зодиака заняться спортом, это поможет снизить стресс и укрепить здоровье.

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