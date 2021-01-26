Знаки зодиака, от которых отвернулась удача

Везение – редкий дар. Похвастаться им может далеко не каждый. На астрологическом небосклоне есть 5 знаков, которые не знают, что такое удача.

Упорный и трудолюбивый знак оказался на вершине рейтинга неудачников. Как бы Телец не старался, фортуна никогда не заметит его и обойдет стороной. Чтобы добиться успеха в жизни, ему не стоит ждать подарка с небес и рассчитывать только на свои силы.

Преимущества Тельца перед другими: мощный потенциал и стальной внутренний стержень. Его невозможно сломить и выбить из колеи. Природные упрямство и напористость помогут добиться желаемого. Не стоит забывать про веру в себя и собственные силы.

Жизнь знака состоит из контрастов. За приятными событиями обязательно следуют несчастья. Постоянное чередование черной и белой полос изматывает и сводит с ума. Это приводит к депрессии и страху перед новыми начинаниями. Эмоциональный знак погружается в пучину самокопания и еще больше убеждается в собственной невезучести.

Чувствительные Рыбы – настоящая находка для обманщиков и манипуляторов. Чтобы не стать жертвой мошенников, астрологи рекомендуют знаку тщательно выбирать окружение и общаться только с искренними и открытыми людьми.

Главный пессимист гороскопа. Не верит в светлое будущее и во всем видит подвох. Не доверяет людям и сознательно отталкивает их. Дева сама программирует себя на промахи и разрушение. Недоверчивый знак не прислушивается к интуиции и отпугивает малейшие признаки везения.

Знак сам для себя является источником проблем. Постоянные неудачи становятся причиной переживаний и нервных срывов. Дева не верит в собственные силы и считает, что недостойна счастья.

Пугливый и закомплексованный знак боится изменений в судьбе. Воспринимает любую перемену, как потенциальную угрозу для жизни. Рак отталкивает от себя возможности и предпочитает прятаться от трудностей. Главные спутники знака, сомнение и трусость, не оставляют ему возможности добиться успеха в жизни. Рак мечтает о карьерных вершинах и несметных богатствах, но боится сделать малейший шаг навстречу. Знак предпочитает отгородиться от внешнего мира и обвинять других в собственных поражениях.

Приземленный знак считает везение детскими сказками и не верит в удачу. Привык всего добиваться упорным трудом и рассчитывать только на себя. Не будет действовать на авось и не станет полагаться на интуицию. Козерог отрицает сам факт существования фортуны. Его мир логичен и справедлив. Успехи знака – заслуженная награда за честный и упорный труд.

Потенциал Козерога безграничен. Уникальная способность – добиваться невозможного. Знак не верит в чудеса и отталкивает фортуну, но при этом достигает невероятных успехов с помощью собственных знаний и умений.