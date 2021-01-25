Астролог назвал неудачные для автомобилистов дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 25 по 31 января.

Понедельник относительно спокоен для участников движения, минусы связаны с вероятностью выбора неверного маршрута, потери времени на бесполезный адрес.

Вторник и среда советуют быть осторожнее в узких пространствах - в зоне гаража, двора, опасайтесь скрытых под снегом преград.

Четверг поднимает риски вверх, включайте режим осторожности, вовремя меняйте и включайте лампы фар, не планируйте много дел на авто в этот день.

Пятница и суббота постепенно снижают напряжённость, польза от самостоятельных решений. Проверяйте сами качество дороги, например, во дворе, чтобы не застрять в снегу.

Пятница, суббота и воскресенье подходят для ремонтов, сварочных работ, замены старых деталей на вашем авто. В воскресенье, кроме того, время благоволит поездкам по делам, для чистки и приведения в порядок внешнего вида и салона машины.