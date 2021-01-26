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Астролог назвала дату, удачную для переезда

Украина.ру2 часа назад
Фото: Украина.ру

Эт неделя, утверждает Скади, будет временем промедления и поисков истины, планы лучше не строить, они могут резко измениться.

Во вторник, 26 января, не стоит совершать сделок с недвижимостью, они могут оказаться необдуманными.

В среду, 27 января, считает Скади, стоит воздержаться от трат, а от устаревших отношений — избавиться, а 28 число лучше всего использовать «для осознания своего внутреннего мира и нахождения своего места под Солнцем».

Пятница, 29 января вновь принесет финансовые риски, а 31 число, по прогнозам астролога, лучший день для переезда и перемены места жительства.

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