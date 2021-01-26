Боремся с тайными пороками — любовный гороскоп на 27 января

Сегодня будет сложный день, когда запретные желания будут искушать нас.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам стоит проследить за эмоциональной гармонией в своем любовном союзе (особенно, с совместным партнерским бытом). Хороший знак - отсутствие денежных склок. Неоднозначна картина с чувством собственничества: ревность - оружие опасное, но управляемая ревность усилит взаимное влечение.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам отвергать предложения личного характера, откладывать свидание, отказываться от любовного приключения. Такие мероприятия не только поднимут их общий боевой жизненный дух, но и согреют им душу. Если речь о служебном романе, лучше не встречаться в рабочей обстановке.

Близнецы

Сегодня за удачи и удовольствия личного плана Близнецам приходится платить. Судьба может потребовать жертв во имя любви, расплаты за прежние радости или былые тайны. Может стать обременительным подарок (особенно, от нелюбимого поклонника). День еще раз напомнит, что не все продается и покупается.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам желательно быть дипломатами в любви и почаще идти на уступки. Чтобы отношения оставались гармоничными, важно удерживать баланс между своими привычками (настроением, планами) и чужими вкусами. Вам придется быть снисходительнее к некоторым слабостям партнера - например, к его ревности.

Лев ‌‌

Сегодня в отношениях Львам важны доверие, безопасность и душевный комфорт. Многие Львы будут не прочь поплакать у партнера на плече или предаться вместе с ним сентиментальным воспоминаниям. Однако это возможно лишь при близком знакомстве. В только что начатом романе придется скрывать свои эмоции.

Дева ‌‌

Сегодня любовные недоразумения Дев растают, как утренний туман. Если на ясное небо отношений набежали облака, не бейте тревогу: все разрулится само собой, так как никто не хочет ссоры. День обострит чувственные ощущения и душевные привязанности, заставит держаться за прошлое или ценить настоящее.

Весы ‌‌

Сегодня влюбленным Весам потребуется их природная дипломатичность. Возможно влияние семейных сценариев, связанных с отношениями. День не сулит ссор с «разбором полетов» и битьем посуды - но переживания, которые он вызовет, могут спровоцировать разрыв между партнерами, не ладящими друг с другом.

Скорпион

Сегодня в личных отношениях Скорпионов царит мир, или приемлемый баланс. Звезды не советуют нарушать его без веской причины, так как общая ситуация далека от гармоничной и впереди еще много сюрпризов. Если вам скучно, постарайтесь найти мирный способ развлечься - например, чаще занимайтесь любовью.

Стрелец

Сегодня любовь делает Стрельцов ранимыми и может требовать жертв (к счастью, посильных). Возможна острая реакция на нюансы интимного общения и на ситуации, где сплетены темы любви и денег. Не увлекайтесь экономическим подходом к любви и «балансом вложений»: удачный союз зависит от других факторов.

Козерог

Сегодня Козерогам несложно очаровать и загипнотизировать партнера. Звезды советуют действовать мягче, учесть его привычки, настрой и самочувствие. Постарайтесь не душить его своей любовью, не навязывать свой вкус и выбор. Не ждите от него силы чувств, равной вашей: возможно, он на нее не способен.

Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям активнее бороться со своими тайными пороками, дурными привычками и нездоровыми влечениями. Токсичное наследие прошлого способно основательно отравить ваши личные отношения в будущем, каким бы вдохновляющим и многообещающим ни был их изначальный потенциал.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды помогают Рыбам сохранить старую любовь - или то, что от нее осталось. Если она умерла, уцелеет часть идеалов и иллюзий. День поддерживает молчаливое взаимопонимание, мечтательность и чувственность. В декорациях свидания будет уместен ностальгический элемент, например, старая музыка.