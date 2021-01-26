Сложный для трудоголиков день — финансовый гороскоп на 27 января

Сегодня будет сложно работать, запоминать информацию и заводить деловые контакты.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день может быть связан с финансовой нестабильностью. Возможно, когда вы придете на работу, то столкнетесь с неожиданными изменениями обстоятельств. Например, может произойти сбой в работе электричества или сломается компьютер. Расчеты на получение дополнительных доходов могут не оправдаться.

Телец

У Тельцов сегодняшний день складывается достаточно напряженно для работы в сфере услуг. Возможны проблемы в отношениях с некоторыми клиентами. Вместе с тем, не стоит забывать о принципе – «клиент всегда прав», поэтому старайтесь сглаживать конфликты задолго до их проявления. Воспринимайте таких клиентов как тест на профессионализм.

Близнецы

У Близнецов в этот день могут осложниться деловые контакты и информационный обмен. Маленькие или большие цели, которые вы поставите себе на этот день, вряд ли удастся осуществить. С осложнениями пойдут дела у тех, чья работа связана с частыми поездками, контактами, встречами. С оформлением и визированием деловых бумаг также не все благополучно.

Рак ‌‌

Ракам сегодня будет трудно удержать в руках наличные деньги – постоянно могут возникать поводы и причины для того, чтобы потратить сбережения. Звезды советуют воздерживаться от покупки дорогих вещей и предметов роскоши и престижа. Что касается доходов, то они могут быть нестабильными, с тенденцией к снижению.

Лев ‌‌

Львы сегодня будут склонны к весьма эмоциональным импульсивным поступкам. В первой половине дня это может негативно отразиться на деловом партнерстве и работе в сфере услуг. Довольно часто могут возникать спорные ситуации и главная ваша задача при этом – удержаться в конструктивном русле, не свалиться на эмоциональное выяснение отношений.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды не советуют обзаводиться новыми знакомствами и совершать короткие деловые поездки. Нельзя полагаться на информацию, полученную из конфиденциальных источников – скорее всего эти сведения будут недостоверны. Запланированные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам.

Весы ‌‌

У Весов в этот день доходы могут снизиться, а то и вовсе уйти в минус. Особенно это касается тех, кто зарабатывает деньги благодаря участию в коллективной деятельности: творческих и общественных организаций, товариществ, кооперативов, акционерных собраний, клубов по интересам. Расчеты на получение спонсорской помощи вряд ли оправдаются.

Скорпион

Скорпионам, ориентированным на карьерные достижения, звезды советуют сегодня умерить свои амбиции. Контакты с вышестоящим руководством могут привести к непредсказуемым последствиям. От вас ожидают более лояльного отношения, однако вы можете быть склонны к проявлению неуступчивости и упрямства. А это не лучшим образом отразится на вашей карьере.

Стрелец

Стрельцам будет сложнее добиться продуктивности в работе. Вероятно, этому может помешать ваша повышенная эмоциональность. Сложнее всего придется тем, кто работает вдали от родного дома, вахтовым методом или находится в длительной командировке. Старайтесь не допускать нарушений закона – возможны проверки, в том числе скрытые от вас.

Козерог

У Козерогов сегодня очень беспокойный день. Возрастает вероятность аварии в электросетях, травм, ушибов при работе с техникой и механизмами. Напряженный ритм может быть у работников полиции, прокуратуры, МЧС, налоговой инспекции. Могут возникать нештатные ситуации у банковских служащих, типа сбоев работы программного обеспечения компьютеров.

Водолей

Водолеям, которым по роду профессиональной деятельности приходится входить в деловое взаимодействие с другими людьми, звезды советуют проявить максимум сдержанности терпения. Могут возникать напряженные ситуации, которые, если им попустительствовать, могут легко перейти в открытый конфликт.

Рыбы ‌‌

Рыбы сегодня могут ощущать в себе некое подобие интеллектуального торможения и стагнации. Вы с трудом будете усваивать и запоминать новую информацию. В первую очередь это может негативно отразиться на профессиональном обучении, а также на деловых контактах и торговле. Вы можете почувствовать увеличение объема работы и ужесточение требований к качеству.