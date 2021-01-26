Баланс интересов и вложений — гороскоп на 27 января

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Рака, подпитывает семейные и любовные привязанности, углубляет собственнический инстинкт, усиливает чувственность, повышает восприимчивость к музыке, провоцирует ностальгию по прошлому и родине.

В отношениях нужен баланс интересов и вложений. Подходящий момент для отдыха, перемирия, улаживания противоречий. В материальных делах важно учитывать расходную часть (налоговое бремя, сопутствующие выгодам траты). Возможна прибыль от старых вкладов, пассивный доход, наследство, покупки на распродажах. Возрастет интерес к фамильным ценностям и культурным раритетам.

Овен ‌‌

Внимание Овнов вплоть до вечера занимают домашние дела, жилищные планы или отношения с выраженной эмоциональной окраской (страстью, привязанностью, привычкой, чувством собственничества). Необходимо держать баланс между двумя полюсами - например, семьей и карьерой. Возможен тест на душевную гармонию или на равновесие материальных интересов в семье, браке, многолетнем коллективе единомышленников.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам больше общаться не с новыми друзьями и коллегами, а с близким давним окружением или родственниками. Они охотнее посочувствуют в неприятностях и быстрее подадут идею для решения мелкой текущей проблемы. Именно с ними многим Тельцам удастся отдохнуть душой, дать волю своим чувствам или фантазиям. Если у вас в разгаре роман, стоит найти время для любовной встречи.

Близнецы

Сегодня Близнецам желательно контролировать ситуацию с бюджетом, делая упор на фактический баланс доходов и трат. Покупки могут быть затратны, наследство или подарок может оказаться с обременением. Выручит пассивный доход, партнерское имущество, совместный актив. При грамотной финансовой политике в прошлом, возможен запоздавший профит от долгосрочных старых вложений. Актуальны приватные сделки.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам важно поддерживать баланс в отношениях, в том числе, любовных и брачных. Шансы на успех велики, если учитывать особенности второй стороны - например, ее вкусы, материальные запросы или склонность к ревности. Дипломатичность и учет чужих интересов равно важны в отношениях с близкими людьми, с контрагентами, клиентами и деловыми партнерами. Если вы не дипломат, вас выручит интуиция.

Лев ‌‌

Сегодня Львам лучше не брать на себя новые обязательства, не стремиться на передний план событий и не привлекать к себе внимания. Важнее внешних достижений вплоть до ночи останется душевный и бытовой комфорт. Чужую симпатию желательно завоевывать услугами или сочувствием. Если забота и сопереживание нужны вам, стоит искать их среди близких людей: родственников, давних коллег, знакомого персонала.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев возможны затруднения психологического и финансового характера, но недолгие. В отношениях незаметно восстановится привычная гармония. Материальные, бытовые и творческие дилеммы разрешатся благодаря стечению обстоятельств. Также, этот день может принести яркие переживания и тайное чувство удовлетворения проделанной работой, усилить чувство привязанности к друзьям, близким или пассии.

Весы ‌‌

Весам сегодня предстоит балансировать между разными целями, по возможности, нигде не создавая очага напряжения. «Золотую середину» им при этом подскажет их опыт или чутье, но иногда придется слушать интуицию или сердце (особенно, если речь идет о старых привычках или привязанностях). На повестке дня могут оказаться материальные достижения прошлого, жилищные дела или финансовые интересы семьи.

Скорпион

Сегодня все жизненные трудности для Скорпионов чем-то смягчены. У многих представителей знака вплоть до ночи будет материальное, бытовое или духовное подспорье. Им удастся частично обернуть себе на пользу сложные события или безболезненно адаптироваться к ним. Возможна поддержка от родственников или старых знакомых за рубежом. Можно надеяться на сглаживание семейных, денежных и любовных проблем.

Стрелец

Сегодня в зоне внимания Стрельцов могут оказаться семейные дела или общие с кем-либо ресурсы, налоговые и долговые обязательства. Вероятны материальные жертвы в пользу семьи, вложения в совместные активы, расходы на уплату налогов - но также подарок от близких, выгодная операция с коллективными ценностями, взаимозачет или бартер. Возможен интерес к распродажам, удачный обмен или возврат покупки.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам учесть царящую вокруг атмосферу, а в общении с людьми сделать скидку на их настрой, потребности и привычки. День создаст ситуацию, не сбалансированную в материальном или эмоциональном плане, и поддержка баланса частично лежит на вас. Важно действовать мягко и знать меру. Не стоит навязывать свои чувства, вкусы или выбор, злоупотреблять своим магическим обаянием.

Водолей

Водолеям сегодня важно не подкреплять свои старые зависимости, пороки и вредные привычки (в том числе, в быту и любви). Они будут плохо влиять на самочувствие и моральное состояние, мешать избавлению от прошлого с его переживаниями, ограничениями или шлейфом неудач. Если здесь наметился вынужденный компромисс, постарайтесь не доводить до позорной малодушной капитуляции перед «внутренним врагом».

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут не бояться провала в делах, связанных с прошлым. Удастся поправить материальное положение, спасти любовь или ее иллюзию, дать вторую жизнь плодам творчества. Рыбы-родители смогут защитить интересы детей. Возможна небольшая помощь от влиятельного друга-женщины. За новые проекты вам в этот день лучше не браться, не стоит и строить планы на будущее: для них нужен другой настрой.