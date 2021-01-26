5 признаков, что близкие высасывают из вас энергию

Энергетические потери, энергетические вампиры…казалось бы, мы про это уже много знаем и много слышим. Но как можно распознать, что человек, который находится рядом с нами – тот самый вампир?

Первый и, в общем-то, очевидный признак – вам становится плохо после общения с ним. У вас реально нет ни на что сил – хочется только спать, отдыхать и чтобы никто не трогал. Проявляются негативные эмоции: злость, раздражение, также возможна апатия и безразличие ко всему. И так каждый раз после взаимодействия – каким бы близким человек ни был, это не гарантирует, что он не «питается вами». Кстати, близость может быть как раз средством получения энергии – ведь на близкого человека проще воздействовать и усыплять его внимание.

Во время контакта вы чувствуете, что у вас начинает болеть голова, мысли путаются, возможно, проявляются несвойственные вам суждения. Возможны даже физические ощущения, как будто кто-то пытается сдавить ваше горло, подавить волю, боль в сердце, потеря сознания. Так тело пытается достучаться до вас и сделать видимым происходящее на тонком плане.

Накануне или после встречи с человеком вы часто заболеваете или происходит что-то неприятное. Когда вам надо встретиться с этим человеком – обстоятельства начинают складываться так, что что-то вас «не пускает». Вам сложно собраться на встречу, время пропадает как будто в никуда – срабатывает ваша внутренняя система безопасности, пытаясь вас не пускать туда, где будет плохо и некомфортно.

Во время общения вы говорите не то, что хотелось, раскрываетесь больше, чем рассчитывали. И после встречи задаетесь вопросом «как это могло произойти?», «почему и зачем я это говорил(а)?» Скорее всего, вас профессионально разводили на эмоции, задевали больные темы и т.п.

Вас периодически посещает мысль: «а что это было вообще?» Когда человек физически рядом или есть контакт, вам как будто интересно и важно общаться, но стоит ему исчезнуть – вы просто не понимаете, а что вас могло связывать, и как этот человек попал в круг ваших близких. И самое главное – инициатива встречаться и общаться исходит обычно от этого человека, а не от вас, а вы как будто «сдаетесь» под натиском аргументов, чувства вины и долга.

Диана Сабитова