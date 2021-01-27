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Три знака, которые легко заработают деньги в феврале

Слово и Дело2 часа назад
Фото: depositphotos

В феврале на жизнь знаков зодиака повлияет ретроградное движение Меркурия. Оно стартует 30 января и завершается 21 февраля.

Данный период неблагоприятен для запуска новых проектов или устройства на работу. Однако ретроградный Меркурий заставляет людей окунаться в прошлое, анализировать поступки, которые когда-то совершались. Есть и положительные нюансы — появляется возможность завершить старые дела и получить желанную прибыль. Кому в период ретроградного Меркурия повезет с финансовой точки зрения — рассказала астролог Татьяна Орлова.

Рак

В феврале различные бонусы и премии будут обрушиваться на Рака, как из «рога изобилия». Грядущий месяц станет отличным временем для возврата долгов. Особенно легко будет реализовать свои финансовые планы в первых двух декадах месяца.

Если Раки занимаются собственным делом, то не должны стесняться поднимать цены на свои товары и услуги в феврале. А вот, работающим по найму сотрудникам стоит задуматься о способах получения премий.

Стрелец

Стрельцы начали зарабатывать деньги еще в январе, а в феврале они успешно продолжат этим заниматься. В финансовом плане февраль будет простым месяцем для Стрельцом. Однако картину могут омрачить недоговорки со стороны окружающих. Поэтому Стрельцам очень важно в этот период прислушиваться к своим коллегам, партнерам по бизнесу. Их рекомендации и идеи могут оказаться полезными.

Водолей

Для Водолеев в принципе весь 2021 год позитивный и энергичный. Очень важно направлять эту энергию в нужное русло. Ведь в феврале представители данного знака зодиака смогут реализовать практически любые проекты. Но самые сладкие бонусы ждут Водолеев в конце месяца. Кроме того, многие Водолеи в феврале отмечают день рождения. В торжество они могут получить шикарные дорогостоящие подарки.

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