Все идет не по плану — любовный гороскоп на 28 января

Сегодня ваш любовный сценарий не сработает. Придется подстраиваться под обстоятельства.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленные Овны способны на откровенное безумство, эксперимент или рискованный трюк. К опасной игре их может подтолкнуть чужой пример или неожиданное стечение событий. Звезды советуют владеть собой и смотреть на ход вперед - иначе вы сожжете свои ресурсы и останетесь на энергетическом нуле.

Телец

Сегодня Тельцам лучше отменить свидание или знакомство, чтобы не подвергать себя риску. День разрушит планы и опрокинет изначальные установки, события пойдут по неожиданному и порой опасному сценарию. Волею обстоятельств, вы можете оказаться наедине с кризисом, без поддержки верного партнера.

Близнецы

Сегодня влюбленных Близнецов окружает яркая и непредсказуемая обстановка, в которой им и действовать приходится соответствующе. Все правила и принципы любовной игры могут оказаться нарушены - как для самих Близнецов, так и для их партнеров. Зато они смогут проверить друг друга на находчивость.

Рак ‌‌

Сегодня Раки могут стать в любви импульсивными экспериментаторами и забыть о привычной осторожности. В зоне риска - Раки, падкие на внешние спецэффекты и жаждущие произвести на своих пассий впечатление креативных продвинутых натур, а также Раки, легко поддающиеся мнению друзей и популярным веяниям.

Лев ‌‌

Сегодня ситуация вокруг влюбленных Львов остра и непредсказуема. Порой они чувствуют себя как их собратья на арене цирка, прыгающие через горящий обруч. Многие Львы окажутся в роли противника, а не в статусе любовника или друга. Звезды не готовы дать однозначный прогноз, но скучно точно не будет.

Дева ‌‌

Сегодня судьба даст влюбленным Девам новую роль, которую они не смогут не принять, но в которой будут не сильны. Им потребуется время для того, чтобы выучить слова или освоить реквизит. Успех в любви сомнителен: метя в звезды, на деле есть риск оказаться за кулисами, в фан-зоне или на подтанцовках.

Весы ‌‌

Сегодня Весы готовы решиться на новый шаг в личной жизни, у которого будут далеко идущие последствия. Не стоит бояться перемен и бурного развития событий, если вам надоело прежнее положение вещей. Романтические ситуации и конкретные встречи в этот день маловероятны, но можно готовить для них почву.

Скорпион

Сегодня жизнь вынуждает влюбленных Скорпионов стать смелее и бросить вызов - себе, сопернику, партнеру или самой судьбе. Иначе в делах сердечных придется взять отпуск или уйти на заслуженный отдых, предоставив экспериментировать и рисковать другим. Важно оценить свои силы и вовремя остановиться.

Стрелец

Для Стрельцов личная жизнь сегодня - поле ярких приключений, и порой они способны в ней на самые отчаянные исследования, игры и авантюры. Звезды напоминают, что для них может требоваться не только страсть и спортивный азарт первооткрывателя, но и техническая, материальная или информационная база.

Козерог

Влюбленных Козерогов день приглашает к маневрам «на грани», порой весьма затратным. Звезды предупреждают, что есть риск не удержать равновесие и сорваться в пропасть. Не играйте в сегодняшние игры, не имея достаточного запаса прочности: вы можете не только ничего не приобрести, но и понести потери.

Водолей

В этот день Водолеи разрываются между потребностью быть собой и желанием угодить партнеру. Звезды советуют отдать дань его ожиданиям, но в главном хранить верность своим убеждениям и не давать прирастать к своему лицу чужой маске. Одновременно, следует быть готовым к конфликтам по этому поводу.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды не советуют Рыбам ждать удач в любви. Ни расчет, ни надежда на случай не сработают. События развернутся не так, как вам нужно. Велика вероятность растеряться в новой обстановке и потерять управление событиями. Кроме того, любовные приключения этого дня грозят отразиться на здоровье.