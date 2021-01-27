Звезды готовят сюрпризы — гороскоп на 28 января

16-17 лунные сутки. Сегодня аспекты полной Луны во Льве предупреждают о рисках любой забавы и креатива.

День готовит сюрпризы, подогревает ажиотаж, азарт и нервозность, обостряет конкуренцию. Шуточная схватка из игры на публику может перейти в борьбу. Важна зрелищность, актуальны форматы шоу и видеорепортажа. Разрушительный эффект может дать реклама, провокация, информационный или иной вброс. Вероятны резонансные скандалы, волнения, показные устрашающие маневры, неожиданные травмы. Стоит быть осторожнее с огнем, освещением, электроникой, оборудованием, декорациями и реквизитом, спортивным и военным снаряжением.

Овен ‌‌

Сегодня Овны получат стимул к действию - эксперименту, борьбе, творчеству - но рискуют быстро «перегореть» сами либо сжечь ресурсы. Овны-креативщики, спортсмены, игроки и деловые люди ощутят мощный импульс вдохновения, но столкнутся с перепадами настроения или стрессами. Возможна нервозность из-за детей, друзей, непредсказуемого материального положения или игрового статуса, сюрпризов в бизнесе.

Телец

Сегодняшние события станут для многих Тельцов спусковым крючком стресса. Острые конфликты, авралы и сюрпризы возможны дома, в делах детей, в бизнесе, любви, творчестве, в ходе любых работ и спортивных тренировок. Звезды советуют усилить боеготовность и контролировать свои импульсы: они могут подбросить дров в огонь. Стоит удвоить и осторожность (особенно, если ваш род деятельности опасен и нов).

Близнецы

Сегодня Близнецов всюду ждет бурная и яркая внешняя обстановка. Возможны приключения в играх, в пути, в ходе рекламных и спортивных мероприятий, в новой среде и при решении нестандартных задач, в общении с детьми, в контактах с иностранцами. Не исключены поломки, столкновения, финансовые трудности. Несмотря на все это, звезды не советуют вам отсиживаться в укрытии: события дня - отличный тренинг.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам стоит быть осмотрительнее в деловых операциях, биржевых играх, покупках, финансовых решениях. Легко сделать опрометчивый ход, поддавшись своему взвинченному настроению, чужому примеру или всеобщему ажиотажу. Рискованный шаг может быть спровоцирован друзьями, рекламой и новостями. Раки-родители способны уступить деструктивному капризу детей. Последствия импульса отразятся на будущем.

Лев ‌‌

Сегодня Львы жаждут шумной популярности, стремятся любой ценой завоевать внимание отдельных лиц или широкой публики. Некоторые Львы окажутся «на арене» вынужденно, например, по долгу службы. На кону будет стоять многое. У всех Львов сильные соперники, стоит готовиться к обострению конкурентной борьбы и непредсказуемому итогу схватки. Любое противостояние затянется и позже получит продолжение.

Дева ‌‌

Сегодня многое в жизни Дев зависит от той обстановки, в которой они оказались. Она продиктует им роль и сценарий, образ мыслей и темп действий. Творческие натуры могут оказаться заложниками рекламы, моды и публики. У Дев-родителей возможна зависимость от дел детей. Влюбленным Девам придется подстроиться под новый закон любовной игры. В делах вероятна зависимость от коллег, друзей или клиентов.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам отложить рутину и заняться творческой частью: именно она представит интерес и обещает отдачу в работе над любым проектом. День подходит для коллективных игр и командных дел, но в них он сулит и самые большие сложности. Возможна притирка характеров или другой критичный установочный процесс. Удачный момент для репетиций, проб, тренировок, создания прототипов и эскизов.

Скорпион

Сегодня успех потребует от Скорпионов не только таланта и целеустремленности, но и яркого неординарного хода, умения бросить (принять) вызов и моральной готовности к провалу. Иначе им не стоит и думать о победе над соперником. Пригодится артистизм, изобретательность и умение балансировать на грани пропасти. Можно ломать старые шаблоны, но не нарушать новые правила игры: санкции будут серьезными.

Стрелец

Сегодня Стрельцов легко охватывает спортивный, игровой, деловой или научно-исследовательский интерес, азарт путешественника, изобретателя, испытателя или первооткрывателя. Добавит энтузиазма желание стать образцом для других, быть успешным учеником или играющим тренером. Поманят параллельные маршруты или проекты. Подвести может материальная база, недостаточность информации или неполнота знаний.

Козерог

Козерогов этот день приглашает к увлекательным, но небезопасным играм. Звезды советуют быть внимательнее и не ориентироваться на свои старые правила: то, что раньше легко сходило вам с рук, теперь может иметь далеко идущие последствия (в том числе, материальные). Возможны непредвиденные технические перегрузки. Стоит помнить об этом во всяком деле, но особенно, в любви, бизнесе и творческой сфере.

Водолей

Сегодня Водолеям нелегко, особенно, если они жаждут всеобщей любви и популярности. Держать на себе фокус чужого внимания будет непросто и порой опасно. Возможно, придется играть не ту роль, к которой вы привыкли. Любой личный конфликт может перейти в коллективный именно с вашей подачи. Нужны меры защиты, публичным персонам не повредит страховка или охрана. Важный день для формирования репутации.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут решить, что резонансные внешние события их не касаются, но звезды утверждают обратное и советуют за ними следить. Информированность поможет вам не стать жертвой популярных заблуждений, непроверенных знаний или агрессивного маркетинга. Нежелательны командировки, лечебные процедуры, творческие и любовные инициативы, ремонтные работы. Не стоит выходить на новое место службы.