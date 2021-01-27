Покажите, на что вы способны — финансовый гороскоп на 28 января

Сегодня нужно утереть нос конкурентам раз и навсегда.

Овен ‌‌

У Овнов этот день может быть связан с осложнениями в финансовых вопросах. Вам будет сложно сделать что-то действительно реальное из-за распыления сил по многим направлениям. Звезды советуют максимально ограничить проведение торговых сделок, чтобы не понести убытки. Плановая работа может быть нарушена неожиданным происшествием.

Телец

У Тельцов это не лучший день для карьеры. Что бы вы ни делали, но в течение дня будете ощущать нестабильность, который мешает вашему движению. Держитесь подальше от начальства – его настроение может часто меняться. Во второй половине дня не рекомендуется заниматься ремонтом помещений. Не исключено наложение штрафных санкций.

Близнецы

Основной задачей Близнецов на сегодняшний день является сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период. Спешка в делах и нетерпение могут спровоцировать конфликт. Особенно сложно придется тем, кто имеет отношение к торговле, транспорту, экспортно-импортным операциям, консультациям.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам быть предельно расчетливыми при финансовых расходах. Велики риски неэффективных расходов, поэтому, чем меньше вы будете тратить деньги, тем больше вероятность их сохранить. В случае финансовых затруднений постарайтесь все же обойтись без финансовых заимствований – это не решит ваших проблем, а лишь еще больше их усугубит.

Лев ‌‌

Львам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Дело в том, что во второй половине дня начнут усиливаться напряженные влияния планет и вам станет все труднее справляться с делами. Для вас будет характерно импульсивное и непоследовательное поведение. От этого могут пострадать деловые партнерские отношения.

Дева ‌‌

Девам в этот день будет сложнее справляться с текущими делами. Основная возможная причина этого – вероятное ухудшение вашего самочувствия. Старайтесь экономнее расходовать свои силы и не перенапрягаться. Вторая возможная причина осложнений в работе – трудности во взаимоотношениях в трудовом коллективе. Не торопитесь, старайтесь спокойно доводить начатые дела до конца.

Весы ‌‌

Многие Весы сегодня будут склонны распылять свои усилия, берясь сразу за множество дел. В результате вы рискуете провести этот день в пустой суете и не добиться даже минимального продвижения ни в одном деле. Представители творческих профессий почувствуют усиление интуиции, которая, однако, может увести вас на ложный путь в творческих исканиях.

Скорпион

Скорпионам в этот день, возможно, придется столкнуться с трудностями при достижении поставленных целей. Для наемных работников, занимающих подчиненные должности, это может означать затруднения в выполнении работы, предусмотренной графиком. Возможна авария в коммунальном хозяйстве или при поведении строительных работ.

Стрелец

Для Стрельцов вопрос сохранения деловых связей может стоять очень остро. Дело в том, что вы можете столкнуться с частыми случаями неисполнения обещаний. И если в обычном человеческом общении нарушение обещаний, по меньшей мере, неприятно, то в профессиональной деятельности это может приводить к прямым финансовым убыткам и случаям упущенной выгоды.

Козерог

У Козерогов сегодня, возможно, вырастет потребность в финансовых расходах. В целом тема денег, оборотных средств, капиталовложений и покупок встанет перед вами весьма остро. Не рекомендуется давать деньги взаймы, равно как и самим брать взаймы. Возможны материальные потери, убытки в результате технических аварий и сбоев.

Водолей

Водолеям в этот день, возможно, придется столкнуться с усилением противоречий в отношениях с деловыми партнерами. Выяснение отношений с партнером и обсуждение с ним принципиальных и острых вопросов способно лишь усилить разногласия между вами. Если вы работаете в сфере услуг, то возможны трения с кем-то из заказчиков. Наиболее напряженной будет вторая половина дня.

Рыбы ‌‌

Рыбы сегодня могут оказаться весьма уязвимыми в психологическом смысле. Вы будете склонны близко к сердцу принимать проблемы, возникающие в отношениях с коллегами. Во второй половине дня может вспыхнуть конфликт с кем-то из коллег по самому незначительному поводу. Также проблемы могут возникнуть из-за спада работоспособности и ухудшения самочувствия.