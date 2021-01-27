Приметы на 28 января: что нельзя делать в этот день

Не стоит оставлять на ночь обувь грязной, иначе можно «замарать» свой жизненный путь.

Лучше в этот четверг не обсуждать глобальные планы на будущее. Особенно если они касаются переезда, женитьбы и прочих серьёзных шагов. Можно сильно прогадать.

Не следует 28 января заниматься ремонтом. Причём как крупным, так и мелким — очень скоро все придётся переделывать.

Нельзя в этот день выходить на улицу голодным. В противном случае могут начаться проблемы со здоровьем.

Ухудшится состояние и у тех, кто будет в этот четверг язвить и грубить, особенно пожилым людям.

Не рекомендуется в этот день ходить в лес. Считается, что 28 января там можно повстречать Лешего. Добром это «общение» не закончится.

Сны в эту ночь обычно направлены на снятие напряжения. Поэтому если после пробуждения вы чувствуете прилив сил, значит, ваше подсознание находится в гармонии. Если же утро оказалось не слишком бодрым, необходимо поработать над собой и «насильно расслабиться».