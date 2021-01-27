Прогноз нумеролога на 27 января

Какие важные дела принесут сегодня успех, а какие лучше перенести — прогноз от нумеролога Алексея Фандеева.

Цифра дня шесть. Фраза «По одежке встречают, а провожают по уму», как нельзя подойдёт в этот день. Но при этом очень важно не только быть умным, но и выглядеть соответствующе.

Сегодня лучший день, чтобы заняться своими имиджем. Возможно пора меняться? Или хотя бы посмотри на людей вокруг, ты соответствуешь каноном общества в котором крутишься?

Закажи фотосессию у профессионального фотографа. Посмотри на себя со стороны и сделай свой образ ещё презентабельнее.

Хороший день для подписания документов и заключения браков.