Самые удачные дни февраля

В какие дни знакам зодиака будет жирно везти? Прогноз для составила таролог Галина Янко

Самый удачный день для Овна — 16 февраля, поскольку растущая Луна будет находиться в вашем знаке. Вы получаете возможность погрузиться в новые впечатления. Этот день не только принесет вам крепкое здоровье, но и увлечет вас в атмосферу любви и романтики. Это будет волшебный день и, вероятно, для многих Овнов он даже станет одним из лучших дней в жизни.

Для Тельца самый удачный день выпадает на 17 февраля 2021 года. В этот день Уран и Луна будут находиться в вашем знаке, и вы будете заниматься деятельностью, которая поможет вам расти и созревать. Вы с легкостью будете начинать новые проекты и добьетесь больших успехов. Любовь также присутствует в вашей жизни 17-го числа, поэтому не забывайте оставлять двери своего сердца открытыми, учитывая ваш интровертный характер.

Согласно астрологии, 21 февраля 2021 года у Близнецов будет отличный день. Время быстрых и энергичных дел. Этот день не только окажется очень удачным, но и будет идеальным временем для вас, чтобы соединиться и сблизиться с другими людьми. Хотя вы прекрасный собеседник, не забывайте использовать свои лучшие навыки и извлекать из них максимум пользы и в романтическом, и в профессиональном плане.

Раки, самым удачным днем ​​для вас в наступающем месяце будет 24 февраля. Вы сразу почувствуете себя помолодевшими и ощутите большой позитивный поток. В этот день ваши звезды будут выровнены таким образом, что это принесет вам удачу, особенно в профессиональном плане. Готовьтесь проявить ответственность и поднять свой авторитет среди коллег, а также в глазах руководства.

Удачным днем в феврале для Льва будет 25 число, когда растущая Луна будет находиться в вашем знаке. Учитывая тот факт, что вам пришлось пережить самые тяжелые времена в течение последних месяцев 2020 года, этот день принесет вам большие радости и приключения. Вы известны своей жаждой внимания, этот день даст вам прекрасную возможность проявить себя, особенно в глазах противоположного пола.

Для Девы удачным днем окажется 28 февраля, когда убывающая Луна окажется в вашем знаке. В этот день вас окружает аура удачи, поэтому вы можете браться за те проекты, для старта которых вам не хватало какого-то толчка. Есть шанс избавиться от негативных влияний, включая токсичное окружение, денежные долги или пагубные пристрастия.

3 февраля окажется самым благоприятным и удачным днем для Весов. Этот день окажется для представителей знака чрезвычайно удачным, особенно с точки зрения любви и романтики. Вы, вероятно, познакомитесь с новыми людьми, а также завяжете несколько интересных бесед, которые улучшат ваше понимание мира. Укрепляются семейные связи, но не забывайте проявлять инициативу.

Для Скорпионов 4 февраля будет хорошим днем, чтобы инвестировать силы в то, что вы по-настоящему любите. Будь то любовный аспект, вопрос финансов или ваше хобби — что бы это ни было, это будет прекрасный день для вас, чтобы рискнуть и максимально использовать свои увлечения.

6 февраля — день, которого стоит с нетерпением ждать Стрельцам. Это будет день, полный захватывающих приключений, веселых занятий, и у вас также будет время, чтобы провести его со своими близкими. В этот день не бойтесь отказываться от лишней работы, вы можете смело потратить энергию на то, что приносит вам удовольствие. Также этот день будет наименее стрессовым в течение всего февраля.

Для Козерогов подходящее время для заключения сделки или подписания контракта — 9 февраля 2021 года. Хотя вы, естественно, обладаете большим интеллектом и пониманием того, как устроен мир, объедините это с некоторой астрологической удачей и посмотрите, к чему это приведет. В этот день все, что связано с карьерой и финансами, имеет большие шансы на удачу.

Если вам интересно, какой день лучше всего подходит для принятия решений, то это 11 февраля 2021 года — ваша удачная дата и лучший день для достижения успеха. Вы, Водолеи, известны своим гениальным, а главное нестандартным умом, и в этот день вы обязательно найдете свой путь к счастью через реализацию в карьере. Также этот день будет благоприятным для больших покупок и финансовых сделок.

Если вы Рыбы, то ваш самый удачный день выпадет на 12 февраля. Этот день будет посвящен не только гармонии и спокойствию, но и расцвету большой любви и привязанности, которых вы заслуживаете. Ищите случайные встречи, которые могут перерасти в серьезные любовные романы и долгосрочные отношения. Кроме того, вы готовы инвестировать в то, что любите.