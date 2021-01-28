Как изменить свою жизнь в полнолуние

Полнолуние наступит 28 января в 22:16 по московскому времени.

Астролог Наталья Анисимова рассказала, какие действия помогут изменить жизнь в данный период.

Грядущее полнолуние направит планы представителей всех знаков зодиака по неизвестному маршруту. У человека появится ощущение, что необходимо менять свою жизнь.

Кроме того, полнолуние достраивается к конфликту планет, усиливая его в несколько раз. Поэтому жизнь наполнится неадекватностью. Во время полнолуния человек может почувствовать повышенную возбудимость. В целом необходимо грамотно продумать свои действия в данный период.

«Полнолуние говорит, что пришла точка невозврата. Пора менять старые правила на новые, старое мировоззрение — на прогрессивное, старую работу — на современную. Жизнь сейчас может круто повернуться», — советует астролог.

Необходимо дать зеленый свет переменам в жизни, не откладывать их на потом. Данные процессы намерены вывести представителей знаков зодиака из застоя.

«Энергетически нас сейчас может распирать. Эмоционально мы можем искриться. Не впадайте в агрессию и не вступайте в борьбу. Сольете все силы. Не пытайтесь удержать старое», — резюмировала астролог.