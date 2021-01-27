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Какие перемены принесет знакам зодиака 2021 год

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: depostphotos

Астролог Василиса Володина рассказала, какие перемены представителям знаков зодиака сулит 2021 год. Она отмечает, что каждому придется проявить лояльность и гибкость в определенных сферах жизни.

Овен

По ее словам, Овнам необходимо всерьез заняться денежными вопросами. Представителям стоит понять, как они зарабатывают и тратят сбережения. Новый год может пошатнуть финансовое положение, а ненужные расходы помешают амбициозным планам. Не стоит пренебрегать полезными знакомствами, стоит ориентироваться на друзей и покровителей. А также Овнам рекомендуется переосмыслить отношение к себе и заняться самоуважением.

Телец

Тельцам стоит смягчить свои революционные настрои и сконцентрировать внимание окружающих на себе. Не рекомендуется лезть на рожон. Лучше воздержаться от кардинальных решений, чтобы не потерять то, что так дорого. Тельцам также стоит поработать над своим имиджем.

Близнецы

Близнецов ждут крайности — от смены работы до смены места жительства. Эти события смогут пошатнуть веру в себя и успех. Большие сюрпризы преподнесут близкие люди. Астролог рекомендует в ближайшее время рассчитывать только на себя и пересмотреть определенные принципы и цели.

Рак

Ракам придется быть наблюдателями в новом году. Успешная реализация планов получится за счет других. Тех Раков, у кого есть долги, ждут трудности. Все кредиты и обязательства необходимо закрыть как можно скорее. Также представителям знака нужно повнимательнее отнестись к здоровью близких.

Лев

У Львов намечаются романтические приключения. Найти вторую половинку в 2021 году не составит труда. Для состоящих в отношениях и браке, наоборот, появятся нежелательные риски и соблазны. Нужно быть стойким, чтобы сохранить семью.

Дева

Дев ждет относительная стабильность. Появится возможность упорядочить быт, привести в порядок себя и рабочие процессы. Девам стоит быть внимательными с законом, возможны нежелательные тяжбы.

Весы

Большие радости и тревоги на протяжении года у Весов будут связаны с детьми и самовыражением. Нужно обратить внимание на здоровье и поведение отпрысков. В делах у Весов может быть полоса невезения. Появятся препятствия, которые нарушат намеченные планы. Важно проявить упорство и гибкость.

Скорпион

Скорпионам нужно решить вопросы с жильем. Кто-то сможет приобрести жилплощадь, а у некоторых получится организовать грандиозный ремонт и перестановку. Однако близкие могут не соглашаться на авантюры, предлагаемые представителями знака. Чтобы не было проблем, стоит правильно распланировать бюджет.

Стрелец

Стрельцам следует быть максимально смелыми в 2021 году, считает Володина. Однако для проявления полного потенциала стоит научиться целеполаганию и планированию. Плыть по течению не получится. Важными окажутся новые знакомства.

Козерог

Для Козерогов новый год станет временем для подведения итогов. За плодотворную работу обязательно придет награда, поясняет астролог. Те, кто не особо трудился, ринутся в бой ради светлого будущего.

Водолей

Водолеям может показаться, что им все ни по чем в новом году. Однако есть риск принять желаемое за действительное. В семейной жизни грядут конфликты. Поэтому Водолеям придется решать все проблемы и налаживать отношения с близкими.

Рыбы

У Рыб год будет богат на события. Поэтому представителям захочется спокойствия и уединения. Также придется потрудиться, чтобы добиться поставленных задач. Важно подвести итоги 2020 года, чтобы выделить важнейшие направления, над которыми нужно поработать.

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