Как люди обесценивают нас через фразы

Обесценивание человека и его идей – это понятие с недавнего времени стало довольно популярным.

«Не обесценивай меня!» – возможно, вам уже приходилось слышать такое в свой адрес. Что это значит? Каждый человек имеет свои желания, идеалы, цели и стремления. Если кто-то другой (неважно, один человек или группа) говорит о том, что все эти важные вещи – глупые, не имеющие смысла – он как будто бы пытается забрать их ценность, важность. Поэтому обесценивание является разновидностью психологического насилия – когда хочется сделать кому-то больно, люди используют подобные фразы.

Но самое неприятное состоит в том, что их используют не только те, кто желает зла. Обесценивание настолько прочно пустило корни в нашей повседневной жизни, что нечто подобное можно услышать и от друзей, и от близких. Попробуем разобрать наиболее типичные фразы, которые мы встречаем.

1. «Зря стараешься», «У тебя ничего не выйдет», «Ну куда ты лезешь» и т.п. Вполне возможно, что дорогие нам люди пытаются таким образом защитить нас от неудач, но подтекст получается совсем невеселый. Такие фразы формируют представление о себе как о никчемном человеке, неудачнике. Можно уточнить, зачем вам это говорят и попросить по-другому выражать свою поддержку и беспокойство. А может быть так, что за этими фразами стоит скрытая зависть и страх того, что вы чего-то достигните и перестанете дружить, и вас таким образом пытаются искусственно «занизить», не дать развиваться.

2. «Какая это все ерунда», «ты занимаешься всякими глупостями», «кому это вообще нужно?» – такое можно услышать о хобби и увлечениях человека. Зачем говорится подобное? Обычно подразумевается, что есть более интересные, денежные увлечения – те, которые считает достойным тот человек, который произносит подобные фразы. Но они могут совсем не подходить вам. Это попытка навязать вам чужой образ жизни – да, возможно, человеку было бы проще, если бы у вас были общие интересы или вы бы делали только то, что он хочет, но каково от этого вам? Поэтому важно не принимать такие слова близко к сердцу и вспоминать тех, кто считает иначе. И по возможности обозначить, что вряд ли можно быть в дружеских отношениях с тем, кто не готов серьезно относиться к важным для вас вещам.

Диана Сабитова