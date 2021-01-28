Самые главные ревнивцы среди знаков зодиака

Может ли ревность быть главным чувством в нашей жизни и быть проявлением любви, или все же это разрушительное чувство?

Так вот не всегда во всем виновата секретарша или бывший одноклассник, в этом есть и вина астрологии. Но если мы будем понимать, кто мы есть по астрологии и кто есть наш партнер, мы сможем уберечь друг друга от больших ошибок. Поэтому в этой статье вы узнаете о трех главных знаках зодиака, в которых ревность стоит во главе угла.

Сам по себе данный знак Зодиака в обществе является очень уверенным человеком, хотя на самом деле его личность связана с большим количеством комплексов, которые он скрывает от общества и даже от себя. Он ревнует всех и всегда, даже к собственной тени. Для Овна достаточно намека, чтобы начать высасывать проблему из пальца и дойти до грандиозного скандала, со всеми вытекающими последствиями. Овны при этом большие актеры, он проявит всю свою ревность во всех цветах радуги и со всеми чувствами трагизма, иногда все доходит даже до драки, если во время не успокоить партнера.

Поэтому партнеру Овна стоит запастись большим терпением, чтобы убедить партнера в отсутствии измены. Партнеру Овна нужно не давать повода для ревнивых фантазий. Как бы грустно это не звучало, партнер должен быть готов к сценам ревности, к театру одного актера и уметь успокаивать своего партнера, найти к нему подход. Только тогда этот союз может увенчаться успехом. Если же это два Овна, отношения обречены на провал, никто не уступит и спектакль ждет их каждый день.

Безумный ревнивец. Рак очень мнителен и эмоционален, особенно если это касается ревности. Он даже может впадать в депрессию, если во время не вытащить его из своих надуманных переживаний. В отличие от Овна театральных сцен вы не дождетесь, но это еще хуже, так как своим взглядом он будет давать вам понять, все, что творится у него внутри. В это самое время он будет упорно молчать и копаться в себе, а потом и в партнере. Данному знаку Зодиака нужна постоянная поддержка и понимание, что его любят и ценят, что в нем нуждаются, хотя бы минимальная забота, в виде чашке чая и нежного поцелуя утром - этого будет достаточно, чтобы любить вас еще больше.

Если этого партнер не увидит, и в его голове закрадутся мысли измены, он начнет придумывать и даже следить за вами. Он захочет найти ответ на свои вопросы и если его подозрения окажутся верными, лучше бегите. Рак никогда вас не простит и месть будет жестока, поэтому лучше всегда быть честными со своим партнером.

Скорпион очень мнительный, подозрительный и злопамятный по характеру, и это проявляется во всем, даже в работе с коллегами. Он не будет молчать, как Рак, он открыто скажет все, что он думает и все, что ему не нравится, все, в чем он вас подозревает.

Для него даже волос на пиджаке, помада на рубашке, чужой запах духов это уже большой повод устроить скандал. От Скорпиона ничего не получится утаить, он раскроет ваше увлечение, измену, когда вы еще сами этого не поняли, а уж если вы все же оказались виноваты, то Скорпион тут же с вами расквитается, ничего не выясняя до конца. При этом сам Скорпион будет требовать полного понимания и доверия к нему, чего, к сожалению, не сможет дать вам в ответ. Но есть выход из ситуации. Знак зодиака Скорпион очень сексуально активен и энергичен, поэтому партнер может решать проблемы и недопонимания под одеялом. Скорпионы, выплеснув все отрицательные эмоции, таким образом, снова станут для вас милыми и заботливыми. Если уж вы все же в чем-то виноваты, попробуйте сразу рассказать об этом Скорпиону. Он, конечно, будет очень зол, но со временем оценит вашу преданность и простит.