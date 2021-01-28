Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Самые везучие знаки зодиака в 2021 году

Профиль44 минуты назад
Фото: depositphotos

При составлении гороскопов индийские астрологи учитывают положение не только Солнца, но и Луны.

Причем каждая остановка спутника соответствует определенному животному-тотему человека, который родился в этот промежуток времени. Всего таких позиций, известных как накшатр, 27.

В 2021 году звезды обещают свою благосклонность четырем представителям индийского зодиакального круга. По словам астрологов, они станут настоящими любимчиками фортуны.

В первую очередь, повезет Ревати (1 – 12 апреля, тотем – слон). Этим людям будет предоставлен шанс наладить дела в работе и бизнесе, получив существенную выгоду. Если некоторые Ревати хотят в чем-то изменить свою жизнь, то начало года даст им необходимые для этого силы и возможности.

Не менее удачным 2021 год будет для Ардры (22 июня – 5 июля, тотем – собака). Если в первые месяцы года представители этого знака проявят нужную активность, дела быстро пойдут в гору. Звезды подарят им уверенность, потому достигнутый успех не спугнут даже завистники и конкуренты. Семейных Собак ждет новый виток в отношениях.

В первой половине года хорошо пойдут дела у Магхов (17 – 30 августа, тотем – крыса). Им важно обратить внимание на свои умения и показать их по полной. Благодаря полученным в прошлом навыкам и трудолюбию легко удастся обойти конкурентов. Что касается второй половины года, то она будет удачной для серьезных отношений и заключения брака.

А вот Свати (24 октября – 6 ноября, тотем – буйвол) новый год приготовил целый калейдоскоп событий. Причем появляться они будут довольно стихийно. Речь, в том числе, идет о возможностях, которые нельзя упускать. Звезды советуют прислушиваться к своей интуиции, чтобы вовремя схватить удачу за хвост. И в карьере, и в любви все будет складываться как нельзя лучше.

Последние новости
Два знака зодиака ждет неожиданная удача весной 2021 года
Астрологи назвали знаки зодиака, которым нельзя носить золото
Ведический гороскоп раскрыл, какие знаки зодиака разбогатеют в 2021 году
Гороскопы

Читайте также

Шаманка рассказала, как провести обряды на счастье

Как изменить свою жизнь в полнолуние

Самые главные ревнивцы среди знаков зодиака