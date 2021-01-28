Самые везучие знаки зодиака в 2021 году

При составлении гороскопов индийские астрологи учитывают положение не только Солнца, но и Луны.

Причем каждая остановка спутника соответствует определенному животному-тотему человека, который родился в этот промежуток времени. Всего таких позиций, известных как накшатр, 27.

В 2021 году звезды обещают свою благосклонность четырем представителям индийского зодиакального круга. По словам астрологов, они станут настоящими любимчиками фортуны.

В первую очередь, повезет Ревати (1 – 12 апреля, тотем – слон). Этим людям будет предоставлен шанс наладить дела в работе и бизнесе, получив существенную выгоду. Если некоторые Ревати хотят в чем-то изменить свою жизнь, то начало года даст им необходимые для этого силы и возможности.

Не менее удачным 2021 год будет для Ардры (22 июня – 5 июля, тотем – собака). Если в первые месяцы года представители этого знака проявят нужную активность, дела быстро пойдут в гору. Звезды подарят им уверенность, потому достигнутый успех не спугнут даже завистники и конкуренты. Семейных Собак ждет новый виток в отношениях.

В первой половине года хорошо пойдут дела у Магхов (17 – 30 августа, тотем – крыса). Им важно обратить внимание на свои умения и показать их по полной. Благодаря полученным в прошлом навыкам и трудолюбию легко удастся обойти конкурентов. Что касается второй половины года, то она будет удачной для серьезных отношений и заключения брака.

А вот Свати (24 октября – 6 ноября, тотем – буйвол) новый год приготовил целый калейдоскоп событий. Причем появляться они будут довольно стихийно. Речь, в том числе, идет о возможностях, которые нельзя упускать. Звезды советуют прислушиваться к своей интуиции, чтобы вовремя схватить удачу за хвост. И в карьере, и в любви все будет складываться как нельзя лучше.