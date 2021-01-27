Фэншуй-прогноз на февраль: кардинальная смена энергии

Традиционно февраль – самый важный месяц для практиков китайской метафизики. Это время, когда одновременно меняются энергии Неба и Земли.

В ночь с 3 на 4 февраля произойдет кардинальная перестановка сил.

Место своей дислокации поменяют не только месячные, но и годовые звезды фэншуй. Важно это учитывать.

Лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэншуй сложатся на северо-востоке и юге, более или менее – на западе. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты в наступающем месяце.

Самой сильной и благоприятной окажется энергия северо-востока.

Альянс двух лучших в текущем периоде звезд фэншуй – Восьмерки-белой и Девятки-фиолетовой – сулит обладателям северо-восточных входных дверей и северо-восточных спален хорошие перспективы как в области материи, так и в области налаживания и укрепления отношений.

Таинственные Врата Ду Мэнь, правда, предупреждают о том, что в делах и взаимодействиях появится много неясного, тайного или закулисного.

А потому не забывайте народную мудрость «Доверяй, но проверяй».

Интересно выглядит южная картинка.

Именно с югом будет связана активность сильных мира сего.

Если ваше рабочее место, например, находится на юге, важных контактов с начальством в феврале вам не избежать.

Не стоит бояться возникновения какой-то проблематики. Именно она может стать толчком для развития и поводом для получения помощи от вышестоящих. Особенно, если вы рождены в годы, оканчивающиеся на 1, 7 или 8.

Сочетание ума и глубокомыслия звезды Единицы-белой и скорости схватывания Девятки-фиолетовой – отличный энергетический синтез для успешного продвижения в учебе. Поэтому юг личной комнаты – лучшее место для занятий вашего школьника или студента.

Кроме того, комбинация звезд 1 и 9 является наилучшей для стимулирования деторождения. Если вы давно мечтаете о потомстве и у вас есть такая возможность, установите на юге свою супружескую кровать. В лучшем случае – на юге южной спальни.

Энергии запада больше подойдут тем, кто никуда не торопится, кто как раз сейчас настроен отдохнуть, и кому близок образ жизни отшельника.

При этом в деньгах у вас не будет особой нужды. Они сами будут тянуться к вам, и вам не придется особенно утруждаться, чтобы их получить.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые желательно обходить стороной и никоим образом не активировать, дабы не спровоцировать лишних проблем и сложных ситуаций.

Самая зловредная годовая звезда Пятерка-желтая переместится на юго-восток. Обладатели юго-восточных входных дверей и спален должны вовремя обезопасить себя с помощью корректирующих средств и менее рискового поведения.

Месячная Пятерка будет заперта в центре, а потому не сможет особенно вредить и портить нам жизнь. И это хорошо, поскольку, как гласит фэншуйная мудрость: «Пятерка с возу, кобыле легче».

С пожеланием фэншуйного февраля, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)