По горячим следам — гороскоп на 29 января

17-18 лунные сутки. Сегодня оппозиция Луны и Меркурия приглашает к обсуждению последних событий по горячим следам.

Возможны интересные опросы в Сети, плодотворные дискуссии у программистов, рекламщиков, преподавателей, родителей, репетиторов. Поддержать контакт с аудиторией желательно всем, кто ищет популярности. Не стоит пренебрегать общением с публикой актерам, политикам, блогерам. Любая тема будет раскрыта не до конца, к ней еще придется вернуться. Может замедлиться темп обучения или переговоров. Преждевременно оформление документов, утверждение планов, запуск программ: еще потребуются уточнения и дополнения.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам будет что обсудить с детьми, друзьями, коллегами по творческому цеху или бизнесу. Многих Овнов привлекут дискуссии на злободневные темы в Сети. При обсуждениях не раз захочется заглянуть в будущее, но звезды советуют не спешить с точными прогнозами, утверждением планов и конкретными обещаниями. День подходит для обработки видеоматериалов, создания рекламных текстов, ведения блога.

Телец

Эти сутки Тельцы проведут на волне вчерашних событий (которые наверняка коснулись их самих или их планов напрямую). Острота ситуации начнет спадать, но появится масса поводов для обсуждений, при этом многие вопросы останутся открытыми. Наметится период расширенных совещаний, обучения, повышения квалификации, целевых информационных поисков или переговоров. Возможно, он займет несколько недель.

Близнецы

Для Близнецов этот день насыщен информацией и общением. Возможны короткие прогулки и поездки на близкое расстояние. Одновременно, у многих Близнецов есть возможность учиться, расширять кругозор, практиковаться в языке. Не будет ошибкой посвятить контактам целые сутки: в ходе урока или переписки вы узнаете массу интересного. Это хорошие сутки для педагогов, журналистов, переводчиков, репетиторов.

Рак ‌‌

В этот день звезды советуют Ракам следить за новостями, уделяя особое внимание управлению своими доходами, финансами и ресурсами. Если накануне вы погорячились - вложились в новый проект, купили модную вещь или экспериментальный образец - сегодня в сделке могут найтись досадные оплошности. Не помешает вновь изучить инструкцию к товару, прочесть текст договора с покупателем, банком или инвестором.

Лев ‌‌

Сегодня для Львов имеют большое значение коллективные дискуссии и личные диалоги. Многие Львы попадут в центр внимания - но зачастую публику будет интересовать не их личность, а их партнер (противник), их роль или маска. Всем Львам сейчас нужно видеть, как отзовется их слово сейчас и в перспективе. Важно правильно работать с обратной связью: не перебивать оппонента, понимать ожидания аудитории.

Дева ‌‌

Сегодня Девам стоит прислушаться к разговорам за спиной, словам коллег, детей, близких. Сведения, полученные из открытых источников, будут неполными. День подходит для активной тайной переписки или беседы на приватную (с вашей точки зрения) тему. В новой информации сейчас легко пропустить что-то важное. К изучению новых правил, рецептов или инструкций в ближайшее время придется вернуться еще раз.

Весы ‌‌

Сегодня Весы мысленно устремлены в свое будущее и нуждаются в контакте с потенциальными единомышленниками. День подходит для дружеской дискуссии, участия в конференции или общем собрании. Также, это подходящее время для разговоров с детьми, возможными учениками или воспитанниками. Не стоит упускать многообещающие связи Весам, планирующим карьеру в сфере фриланса, программирования или развлечений.

Скорпион

Скорпионам день поможет сделать шаг к определению новых целей. Это не лучшее время для налаживания связей, но вам все же не стоит уклоняться от общения с нужными людьми. Собеседование может быть не окончено или отложено, но сам факт приглашения к разговору скажет о многом. Например, о вашей способности заинтересовать других, о готовности работать в команде и сохранять дружбу на фоне конкуренции.

Стрелец

Разговоры и новости дня оставят у Стрельцов позитивное общее впечатление - но намекнут, что в некоторых областях им еще учиться и учиться. День благоприятен для выступления в роли наставника, но вам также не помешает пополнять знания в тех сферах, где вы плохо осведомлены. Не исключено, что на поиск контактов, набор впечатлений или осмысление новой информации вам потребуется несколько недель.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше отложить платежи онлайн и другие финансовые процедуры: велик риск допустить ошибку и обнаружить ее после того, как делу дан ход. Не рекомендуется делать срочные покупки или пытаться оперативно решить денежный вопрос: процесс оплаты или переписки на материальные темы грозит затянуться. Нежелательно покупать средства связи, гаджеты, товары для детей, аксессуары для отпуска.

Водолей

Сегодня Водолеям важна готовность к обратной связи. После вчерашних событий многим Водолеям будет полезно узнать отзывы о себе со стороны, высказанные по горячим следам. В то же время, сейчас не стоит спешить с выводами, лучше не форсировать оформление договора, подождать с предложением. Некоторые дела требуют приостановки, прояснения, осмысления. Может затянуться текущий этап учебы, переговоров.

Рыбы ‌‌

Сегодня в потоке новостей и разговоров Рыбам лучше вычленять самую полезную информацию. Например, вести от коллег, медицинские факты, подсказки в учебе, работе или воспитании детей. Могут представить интерес знания из области программирования, инструкции к гаджетам. Осмысливая полученные сведения, не торопитесь воспринимать их как окончательные: вскоре появятся уточнения, дополнения или поправки.