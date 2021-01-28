Есть риск потерять кругленькую сумму — финансовый гороскоп на 29 января

Сегодня можно вложиться не туда или просто забыть свой кошелек в людном месте.

Овен ‌‌

У Овнов этот день может быть отмечен множеством неувязок в сфере информации. Возможно, вы встретите человека, который сообщит сведения, не соответствующие реальной действительности. Постарайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры, цените свое рабочее время. Не рекомендуется назначать деловые свидания и делать короткие поездки.

Телец

Тельцам звезды не рекомендуют заниматься финансовыми спекуляциями. Игра на фондовом рынке акций вряд ли будет успешной, поэтому разумнее в начале дня зафиксировать прибыль в надежных активах и не проявлять большой активности в торгах. Также это довольно сложный день для людей творческих профессий.

Близнецы

У Близнецов в этот день возрастает вероятность производственного травматизма. Особенно это относится к тем, кто работает в промышленном производстве, добыче полезных ископаемых, строительстве. То же самое относится и к тем, кто занимается ремонтом квартир. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Рак ‌‌

Информационный фон этого дня складывается вокруг Раков достаточно напряженно и неустойчиво. Вам может поступать много отрывочной несистематизированной информации, которую будет трудно применить в реальной практике. Труднее всего придется тем, чья работа связана с частыми контактами, поездками, оформлением документов.

Лев ‌‌

Львам звезды не советуют заниматься коллективными видами деятельности. Возможно, вам предложат какое-то время поработать на общественных началах – следует хорошенько подумать, прежде чем соглашаться, поскольку это будет весьма хлопотным и малопродуктивным занятием. Воздержитесь от того, чтобы давать и брать деньги взаймы.

Дева ‌‌

Девы в этот день могут находиться в возбужденном эмоциональном состоянии, что не всегда благоприятно для выполнения профессиональных обязанностей. Определенной проблемой для вас может стать необходимость подчиняться распоряжениям начальства. Не стоит ожидать от начальства особого к себе расположения – это может привести к разочарованиям.

Весы ‌‌

Основная проблема для Весов в течение этого дня может состоять в ухудшении внешних обстоятельств, которые будут накладывать тормозящие и ограничивающие влияния на вашу деловую активность. Не исключены проверки, ревизии со стороны фискальных властей. В любом случае кто-то или что-то может помешать вам в работе.

Скорпион

У Скорпионов этот день может быть связан с нарушением планов, сбоем ритма работы. Общая рекомендация такова: старайтесь не делать ничего такого, что могло бы, так или иначе, повысить риск технических сбоев или финансовых убытков. Не рекомендуется проводить испытания новой техники, заниматься пусконаладочными работами.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут ухудшиться внешние обстоятельства, что затруднит вам работу в некоторых сферах деятельности. В частности это относится к тем, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Возможно, что какой-то клиент окажется недовольным вашей работой и начнет вести себя агрессивно. Постарайтесь не допустить разрастания конфликта.

Козерог

У Козерогов, проходящих стажировку после приема на работу, могут возникнуть осложнения. Вы почувствуете, что теоретические знания не всегда хорошо подтверждаются на практике и в своей профессии на это следует обратить особое внимание. Не исключены осложнения в отношениях с кем-то из коллег по трудовому коллективу.

Водолей

Для Водолеев день чреват материальными потерями в результате рискованных финансовых операций. Представители творческих и свободных профессий не всегда смогут правильно рассчитать свой режим и рабочее время, необходимое для выполнения в срок той или иной работы. Не оставляйте дела на последний срок, делайте все заранее.

Рыбы ‌‌

У Рыб в течение этого дня могут произойти нарушения в действующих договорных отношениях. Это может неблагоприятно отразиться на любой профессиональной деятельности, но в особенности будет затрагивать тех, чья работа имеет отношение к строительным, ремонтным организациям, агентствам по сделкам с недвижимостью.