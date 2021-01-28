Ложные намеки — любовный гороскоп на 29 января

Сегодня вы можете увидеть намеки и флирт там, где ими даже не пахнет.

Овен ‌‌

Для Овнов этот день может ознаменоваться активным общением с любимым человеком или интересной коллективной дискуссией на тему любви. Акцент при этом будет часто смещаться в сторону игр, ухаживаний и флирта. Также, могут вызвать повышенный интерес сюжеты, связанные с противостоянием любви и дружбы.

Телец

Сегодня Тельцам нужно с кем-то поговорить, чтобы сбросить эмоциональное напряжение. Не лучшим выбором для этой цели будет любимый человек: он может принять многое из сказанного на свой счет, что подпортит отношения. Телец же, пока не выскажет все, что думает, не готов перейти к романтической части.

Близнецы

Сегодня Близнецы рассматривают любовь по остаточному принципу, даже если заявляют иное. Самым важным для них может стать интересное общение, шанс расширить кругозор или поговорить на чужом языке. Увлеченные дорогой, учебой или дискуссией Близнецы могут не заметить романтической подоплеки ситуации.

Рак ‌‌

В этот день влюбленные Раки способны много дискутировать о любви и сексе, но далеко не все представители знака готовы сами следовать пропагандируемым теориям. Вполне возможно, что Рак, рассуждающий о пикапе, сайтах знакомств или свободной любви, глубоко верен партнеру и не помышляет о переменах.

Лев ‌‌

Сегодня Львам стоит быть корректнее не только в личных беседах с любимым человеком, но и в контактах с общими знакомыми и в его компании. Партнер не потерпит, если Лев обидит его друзей или создаст почву для раскола в команде. Не лучшая тактика - перебивать партнера или игнорировать его аргументы.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленные Девы с надеждой изучают новости в сетевом пространстве или прислушиваются к разговорам у себя за спиной. Вероятно, они хотят узнать о любимом человеке больше, чем он сам готов им о себе рассказать. Тайное любопытство окажется сильнее в новых романах, но возможно и в давнем союзе.

Весы ‌‌

Сегодня во всем, что касается любви, Весы мыслят творчески и прогрессивно. В стабильных счастливых парах много разговоров о совместном будущем: несмотря ни на что, оно внушает оптимизм. Весам, недовольным своей личной жизнью, звезды советуют общаться с друзьями, их взгляд со стороны будет полезен.

Скорпион

Сегодня Скорпионов вряд ли ждет звездный час в любви, так как ситуация часто работает против них. Многие из них не слишком преуспевают в искусстве флирта и в общении на популярные темы, могут уступать более остроумным и продвинутым соперникам. Не стоит пытаться сразить пассию своим красноречием.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным (и особенно, свободным) Стрельцам обратить внимание на сферу коммуникаций. Несмотря на таланты, общительность и эрудицию, многим Стрельцам может не хватать разговорных навыков, необходимых для развития романа, заполнения анкеты или флирта на иностранном языке.

Козерог

Сегодня Козероги рискуют допустить ошибку в общении с представителем противоположного пола, если речь идет о знакомстве и легком веселом флирте. Если в этой сфере у них пробел, им пора начать его восполнять. Обидно учиться тому, что у других получается само собой, но терпеть поражение еще обиднее.

Водолей

Влюбленным Водолеям сегодня необходимо выговориться, они будут страдать в информационном вакууме без обратной связи с партнером. Но и рассчитывать на полное понимание и готовые ответы на все вопросы им сейчас не стоит. Начатый диалог будет приостановлен, но позже непременно получит продолжение.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленные Рыбы склонны выхватывать из потока информации мелочи - возможно, полезные в каком-то другом плане, но ничего не дающие им в области отношений. Не стоит принимать их близко к сердцу, тем более, что часть из них не соответствует истине. Это не лучший момент для любовной переписки.