Приметы на 29 января: что нельзя делать в этот день

Строго-настрого запрещено отказываться от угощений, особенно от хлеба. Тот, кто проигнорирует этот совет предков, погрузится в глубокую финансовую яму.

Ни в коем случае нельзя сплетничать, осуждать кого-либо и пустословить. В этот день каждое слово должно иметь свой вес. В противном случае болтуна ждут проблемы личного характера.

Не следует драться, даже стукать кого-то ради забавы. Нечистые силы могут принять это за призыв к действию. Тогда вам и вашему реальному или шуточному оппоненту не поздоровится.

Не рекомендуется праздно проводить время до захода солнца. 29 января необходимо усердно трудиться весь день, иначе удача начнёт от вас отворачиваться.

Сны в ночь на эту пятницу покажут, как у вас обстоят дела с противоположным полом. Если сновидения были приятными, вы движетесь в верном направлении. Если приснился кошмар, нужно срочно что-то менять. Возможно, самого партнера.