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Прогноз нумеролога на 28 января

Peopletalk2 часа назад
Фото: Peopletalk

Какое послание зашифровано в сегодняшней дате. Прогноз от нумеролога Алексея Фандеева поможет сделать день максимально эффективным.

Цифра сегодняшнего дня — семь. Все знают, что на свете есть семь чудес света. Так вот этот день для тех, кто верит в чудеса. А чудеса там, где их ждут. Доверься Вселенной и смотри на все события дня как на чудо — это сделает твой день не только эффективным, но и позитивным.

Очень часто мы перестаём воспринимать жизнь как настоящее чудо. Поэтому этот день, создан как еще одно напоминание. И для развития интуиции. Для людей тонкой организации, кто ценит свою жизнь уважает жизнь других.

У тебя сегодня обязательно будет подарок от Вселенной. Ну а тем, кто завидует успешным людям и живет негативно в этот день лучше следить за своими действиями, чтобы не получить от Вселенной по шапке.

День эффективен для подписания договоров, а вот свадебные контракты лучше пока отложить.

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