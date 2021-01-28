Пяти знакам стоит вложиться в иностранную валюту в 2021 году

Таролог Саона рассказала, что Белый Металлический Бык покровительствует пяти знакам зодиака, которые смогут разбогатеть таким способом в 2021 году.

Тельцы — финансовые хранители, благодаря чему на их банковских счетах всегда есть деньги или хотя бы какая-то сумма на черный день. По словам таролога, Тельцы известны как искатели удовольствий. На самом деле они тратят деньги осторожно, довольствуясь малым, но при этом всегда мечтают о большем.

Живое любопытство и стремление Тельцов много зарабатывать помогают представителям знака задействовать гораздо больше ресурсов, чем это делают остальные. Тельцом управляет Венера — богиня денег, и этим может быть все сказано.

«2021 год станет для них годом финансовой стабильности», — рассказала Саона. — «Тельцы поймут, что их стратегии и принятые решения были правильными. Именно сейчас самое время вкладываться в валюту, поскольку эта финансовая сфера будет наиболее близка Тельцам в течение всего года».

Этот год для Близнецов станет годом перемен. Поэтому, по словам таролога, гибкость и способность адаптироваться будут им на руку. Близнецы узнают что-то новое, возможно, изменят выбранный путь и добьются больших успехов.

Вероятно, в этом году они «заложат фундамент своего финансового благополучия или выведут прибыль на новый уровень». В этом году рисков потерять крупные суммы будет гораздо меньше, чем в предыдущем, поэтому Близнецы смогут реализовывать свои стратегии без лишних опасений.

«Если они решат вложиться в валюту, у них будет неплохая возможность получить проценты по росту в будущем», — объясняет Саона. — «Также Близнецам рекомендуется хранить деньги в долларах или евро, так представители этого знака будут лучше контролировать свой бюджет».

Скорпион — знак «секса, смерти и налогов», что делает их наиболее эффективными в обращении со своими деньгами, а также с чужими (можно легко доверить им свои сбережения). Их стратегическое инвестирование может принести большую прибыль в будущем.

Стремление к финансовой безопасности заставляет Скорпионов дисциплинированно тратить, объясняет таролог. Иногда Скорпионы могут злоупотреблять своими доходами, но в большинстве случаев они хранят свои деньги в надежном месте.

«Валюта — подходящий способ в 2021 году для Скорпиона не только сохранить необходимую сумму, но и приумножить свои вложения», — считает Саона. — «Их ждут огромные финансовые возможности. Они смогут зарабатывать на всем: иностранной валюте, акциях, сырье и даже криптовалюте».

Амбициозный характер Козерогов, а также их активный ум делают из рожденных под этим знаком настоящие машины по зарабатыванию денег. Козероги готовы работать день и ночь, параллельно обдумывая дополнительные возможности для заработка и пути самореализации в жизни.

«Козероги очень прагматичны и рациональны, когда дело касается их финансов», — обращает внимание таролог. — «Именно у Козерогов есть шанс успешного вложения в валюту, так как их внутреннее чутье на монетизацию каждого действия сможет направить представителей этого знака на правильный путь».

Хотя Водолеи не отличаются финансовой бережливостью, в 2021 году у них есть хороший шанс улучшить свое материальное состояния и уберечь себя от лишних трат, подчеркнула таролог. Когда Водолеи тратят деньги на себя, они часто покупают инновационные устройства, которые служат инструментами для улучшения их карьеры и расширения их кругозора.

«Водолеи любят все новое и необычное, поэтому вложение в валюту может стать выгодным решением, если они еще никогда не хранили средства в других эквивалентах», — уточнила Саона.