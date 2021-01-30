Мощный энергетический выброс — гороскоп на 1-7 февраля

На этой неделе на небе будет сформировано 3 значимых аспекта между планетами.

1 февраля квадратура Солнце-Марс. Поскольку природа аспекта квадратуры напряженная, а сами обе планеты имеют отношение к энергетическому потенциалу и волевым качествам, то это может привести к мощному энергетическому выбросу. Чаще всего это связано с проявлениями агрессии и иногда насилием. Люди, которым трудно сдерживать свои агрессивные всплески, могут войти в резонанс с этим деструктивным аспектом и их агрессивное поведение может усилиться. В общественной жизни могут участиться случаи преступлений насильственного характера. Также не исключены техногенные аварии со взрывами и возгораниями, пожарами. Рекомендуется не перегружать работу бытовой техники во избежание перегрева и поломки.

6 февраля Венера в соединении с Сатурном. Этот аспект имеет связан как с бизнесом, так и с межличностными отношениями. В экономической деятельности этот аспект приводит к умеренным, но стабильным доходам. И склоняет людей более экономно и практично распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами. Также может проявиться склонность делать финансовые накопления, откладывать деньги про запас. В личных отношениях аспект способствует стабильности и зрелости чувств, верности в любви и умеренности в чувственных желаниях.

7 февраля Венера в квадратуре к Урану – это аспект импульсивных чувств и сильных увлечений. Может приводить к разрушению устоявшихся любовных связей на фоне вновь возникшего нового любовного увлечения. Может приводить к беспорядочным сексуальным связям. Особенность данного аспекта в том, что сильные чувства не способны долго удерживаться и быстро угасают, оставляя после себя пепелище и разочарование.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам на этой неделе ограничить контакты с друзьями и подругами. Сейчас они могут только отвлечь вас от позитивной деятельности, переключив ваше внимание и время на решение их проблем. Никому не давайте денег взаймы, особенно если об этом попросят друзья – иначе это верный путь к тому, чтобы испортить отношения. Если вас будут приглашать на дружескую вечеринку, найдите уважительную причину для вежливого отказа. Также старайтесь меньше времени находиться в интернете и общаться там на форумах или в социальных сетях. Это может оказаться временем, потраченным впустую. Это неблагоприятные дни для планирования и финансов. Вы рискуете потратить слишком много денег на развлечения и тем самым подорвать свой бюджет. Крайне нежелательно строить планы на будущее – так вы можете оторваться от реальности и оставить без внимания те важные вопросы, которые ждут своего немедленного решения. Не нужно гоняться за журавлем в небе, держите крепче синицу в руках.

Телец

Тельцы на этой неделе могут оказаться неудовлетворенны своим положением в социуме и в профессии. В стремлении кардинально поменять положение к лучшему вы будете искать пути. Но место под солнцем не так легко завоевать и радикальные поступки могут не только не приблизить вас к заветной цели, но и отбросить назад. На этих днях вы не будете склонны считаться с другими людьми и обстоятельствами вокруг вас. Попытка идти прямым путем может столкнуть вас с некими влиятельными людьми, которые могут активно вам препятствовать. Это может быть конфликт с представителем власти и закона. Особенно это актуально при противоправных поступках. В проблемную зону попадает ваша профессиональная деятельность, карьера. Со стороны начальства может усилиться давление и контроль. Вы же в эти дни не будете склонны легко идти на уступки и безропотно выполнять требования начальства. Не исключена конфликтная ситуация. Не лучшее время для поисков новой работы.

Близнецы

У Близнецов эта неделя складывается в целом неблагоприятно и следует быть готовым к некоторым осложнениям. Наиболее проблемной темой недели может стать перспектива служебной командировки или туристической поездки. Будьте осмотрительнее в дальних поездках, соблюдайте все правила и законы. Не исключено, что у вас могут пропасть важные документы. От общения в интернете сейчас лучше воздержаться. На сайте знакомств вы можете познакомиться с человеком, который на самом деле не является тем, за кого себя выдает. Не следует никому доверять своих секретов. Непростое время для тех, кто находится не в ладах с законом. Будьте осмотрительнее при вождении транспортных средств – возрастает риск нарушений. Не исключены штрафные санкции. Попытка доказать свою правоту в судебных инстанциях может потерпеть фиаско. Берегите свою репутацию. Возможно, ваши тайные недоброжелатели попытаются нанести ущерб вашей репутации. Открытое и законопослушное поведение убережет вас от подобных неприятностей.

Рак ‌‌

На этой неделе Раки не смогут найти себе отдыха и покоя. Периодически могут случаться какие-то происшествия форс-мажорного свойства. Дружеские отношения переживают пору нестабильности, не исключены конфликтные ситуации с внезапным разрывом отношений. Также лучше исключить для себя участие в спортивных соревнованиях и любых иных экстремальных мероприятий, чреватых травматизмом. Берегите суставы и позвоночник. Будьте осмотрительнее при перемещениях. Возрастает риск падений и ушибов. Это особенно вероятно, если на улице гололед. Берегите здоровье. Другая потенциально проблемная тема может быть связана с риском потери денег или убытков иного рода. Нежелательно использовать чужие и заемные деньги в своих интересах. Вы рискуете неудачно вложить деньги и столкнуться с трудностями при необходимости их вернуть. Особенно сложная ситуация может возникнуть, если у вас много долгов и нет наличных средств для оплаты текущих платежей по кредиту. В этом случае на вас могут наложить штрафные санкции: блокировать банковскую карту и принудительно снимать с нее деньги в счет погашения долга.

Лев ‌‌

Эта неделя для Львов может быть связана с неблагоприятными обстоятельствами. За что бы вы ни взялись, всюду будете сталкиваться с сопротивлением и противодействием. Поэтому в эти дни добиться положительного результата в любой деятельности будет труднее. Внешний мир, окружающие вас люди и обстоятельства, могут быть настроены к вам недоброжелательно. У вас может сложиться ощущение, что вам всюду чинят препятствия, за что бы вы ни взялись. Чтобы добиться минимального результата, придется прилагать много усилий и преодолевать сопротивление. Это в первую очередь касается деловой и профессиональной активности, а также может касаться отношений с другими людьми. Партнерские отношения также оставляют желать лучшего. Со стороны основного партнера нет готовности проявить понимание. Это не лучшее время для появления на публике. Например, нежелательно принимать приглашения придти в качестве гостей на торжественные праздничные мероприятия. Берегите свои супружеские отношения и, при необходимости, идите на уступки. Сейчас от вас требуется умение адаптироваться к не всегда благоприятным обстоятельствам и обходить острые углы.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе звезды советуют в первую очередь проявить заботу о своем здоровье. Именно эта тема может стать источником огорчений, если ей не придать должного значения. В зону риска могут попасть те, у кого имеются хронические заболевания суставов и позвоночника. Может произойти обострение болей при радикулите. Также в вашем организме может наблюдаться спад работоспособности, что негативно отразится на делах. Неудачи на работе могут негативно повлиять на вашу репутацию. Некоторые текущие дела могут остаться невыполненными. Также опасайтесь переохлаждения организма – возрастает вероятность простудных заболеваний. Здоровый образ жизни и профилактика от заболеваний поможет вам избежать осложнений. Это не лучшее время для туристических поездок и юридического оформления документов. Старайтесь упорядочить свой режим дня и питания.

Весы ‌‌

Эта неделя может стать кризисным временем для влюбленных Весов. Вы можете испытать чувство охлаждения. Может возникнуть неудовлетворенность от того, как складывается ваша интимная жизнь. Попытка как-то добавить оптимизма в отношения с любимым человеком может привести к еще большему разочарованию. Однако это в первую очередь относится к зрелым любовным отношениям, которые длятся достаточно долгое время и в которых начинает накапливаться усталость. Для новых романтических связей это может пройти как короткий спад, за которым можно ожидать нового оживления отношений. Возможно, вы или ваш любимый человек начнете ощущать охлаждение чувств. Чтобы это временное ощущение не закрепилось, сделайте так, чтобы свидания стали реже или полностью их отложите. Не следует требовать от любимого человека того, что он пока не может вам дать. Проявляйте терпение и заботу. Воздержитесь от праздного образа жизни и займитесь делами.

Скорпион

Весьма непростая неделя ожидает типичных Скорпионов. В эпицентр проблем может попасть ваша семья и партнерские отношения. В устоявшейся семейной жизни может произойти некоторое охлаждение отношений. Возможно, случится напряженная ситуация с кем-то из представителей старшего поколения в вашей семье. Например, кто-то из бабушек, дедушек или родителей заболеет и потребуется уделять время и внимание на уход и заботу. Все это негативно отразится на общем ощущении от семейной жизни, поскольку будет висеть грузом ответственности на вас. Возможно, вы окажетесь перед дилеммой между выполнением договорных обязательств или нарушением обязательств ради каких-то семейных дел. Например, вам придется отпроситься с работы для ухода за престарелыми родственниками. Другой вариант осложнений в семье может быть связан с отказом кого-то из членов семьи выполнять возложенные на него обязанности. И тогда вам остается одно из двух: либо призвать к ответу ослушника, либо взять на себя его работу по дому. Также это не лучшее время для посещения публичных мероприятий типа свадебных торжеств и юбилеев. Нежелательно планировать на эти дни свою свадьбу, помолвку и знакомство любимого человека с близкими родственниками.

Стрелец

Нервная система типичных Стрельцов на этой неделе может переживать большие перегрузки. Наиболее проблемной темой могут стать взаимоотношения с окружающими: знакомыми, соседями, друзьями и приятелями, которые составляют круг вашего повседневного общения. Психологически вы не готовы будете поддерживать со всеми этими людьми контакты. С некоторыми людьми, которые ведут излишне назойливо, вы можете разорвать отношения. Новых знакомств лучше не планировать. Поскольку в эти дни у вас может уменьшиться потребность в общении с окружающими, то вы сознательно можете уходить в самоизоляцию, откладывая контакты, встречи, свидания. Лучше всего сидеть дома и радоваться жизни вместе со своей семьей. Так вы впустите в свою жизнь больше позитивной энергии. Также старайтесь одеваться по погоде и не переохлаждаться – возрастает риск простудных заболеваний.

Козерог

У Козерогов эта неделя складывается в целом неблагоприятно. Но самыми проблемными темами могут стать отношения с любимым человеком и тема финансов. Эти дни могут быть отмечены нехваткой финансовых ресурсов. Например, вы можете столкнуться с ограничениями при попытке купить дорогой подарок или билет на концерт любимого артиста. Возможно, это будет связано с задержкой в поступлении денег, зарплаты, а также с выплатой обязательных платежей. И для отдыха и развлечений денег не остается. Придется какое-то время жить на малых финансовых оборотах. Постарайтесь не обсуждать с любимым человеком вопросы, связанные с финансами и доходами – на почве разговоров на меркантильные темы может произойти конфликт. В целом вас может напрягать тот факт, что есть желание развлекаться, посещать концерты, рестораны, клубы, но нет финансовой возможности для этого.

Водолей

Эта неделя не даст Водолеям возможности расслабиться и плыть по течению. Вы будете чувствовать особую ответственность за происходящее с вашими близкими родственниками, и много сил будете расходовать на урегулирование их дел. Возможно, на данном этапе вам придется сдерживать неумеренную активность кого-то из родственников, выступая в роли контролера и ограничителя. Но все это требует большого расхода сил и немалого самообладания. И как бы вы ни старались, отношения с близкими родственниками и членами семьи могут испортиться. Возможно, это произойдет потому, что вы будете склонны проявить неуступчивость по отношению к близким людям и будете считать себя вправе контролировать их поведение. Звезды советуют вам не брать на себя роль домашнего деспота и сохранять справедливость при оценке поведения других людей. Ваша попытка поставить поведение домашних под свой контроль может вызвать их недовольство. Даже если вы чувствуете свою правоту, тем не менее, не следует никому навязывать своих мнений. Предоставьте другим людям поступать сообразно их представлениям, и тогда у вас не возникнет конфликтов.

Рыбы ‌‌

У Рыб наиболее проблемная тема недели может быть связана с какими-то ограничивающими влияниями. Дело в том, что в эти дни могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, которые могут начать чинить вам препятствия, стараясь оставаться незамеченными. Никому не доверяйте свои секреты и не рассказывайте подробности из своей личной жизни. Могут испортиться отношения с кем-то из знакомых, родственников, соседей. Неблагоприятна эта неделя для поездок и знакомств. В эти дни возрастает вероятность познакомиться с человеком, от которого вам могут быть неприятности. Возможно, вы будете склонны ошибаться в людях и думать о них лучше чем они того заслуживают. Не дайте себя обмануть. Возрастает риск стать жертвой мошенничества. Женщинам не рекомендуется останавливать попутные автомобили и садиться в салон к незнакомым людям. Воздержитесь от проведения расследований, особенно если это касается происхождения слухов и сплетен.