Ретроградный Меркурий: что нельзя делать в этот период

Наш связной и коммуникатор уже начинает снижать скорость и с 30 января по 21 февраля будет двигаться обратно, а за стандартные для этого цикла Меркурия три недели попятного движения пройдут стандартные для этого случая 15 градусов преимущественно второй половины знака Водолей.

Меркурий в Водолее имеет сильное положение и повышенный статус – в этом знаке «посланец богов» оснащён всем спектром возможностей для развития интеллектуального потенциала и достойных, зачастую необычных умственных способностей. Этот фактор как раз становится главной особенностью Меркурия в Водолее – шаблонная подача информации и ментальные модели в его прочтении как правило обрастают дополнительными идейными конструкциями, или по крайней мере альтернативными решениями.

Остановка и смена направления движения Меркурия с 30 января традиционно создаст возможности для самых разных повторов и возобновлений, возвращений к пройденному, к ситуациям прошлого, что можно учитывать в выборе стратегии. Таким образом весь период ретроградности Меркурия способен помогать и сопутствовать воссозданию утраченных отношений и прежних связей, особенно если к этому есть стремление сторон. Именно в период ретроградности повышается роль Меркурия в общественных и деловых процессах, создаются условия для сбоев и дисбаланса во всех основных сферах, связанных с Меркурием – информация и связь, программное обеспечение, транспорт, перемещения (поездки) и логистика, торговля и коммерция, всё что связано с документами и ценными бумагами.

Всегда актуальные рекомендации на очередной цикл обратного движения планеты коммуникаций: это традиционно не лучшее время для переходов на новую работу, крупных покупок (особенно сложной электроники, транспортных средств), регистрации важных документов (в том числе бракосочетаний), хирургических операций (кроме неотложных).

Меркурий, символизирующий в астрологии молодых людей и студенчество, будет в гуще событий (в знаке Водолея нынче небывалая демонстрация – с 1 февраля – 6 планет!) не только своего периода ретроградности, но и в дальнейшем пока будет проходить знак Водолея (до 16 марта).

Вот какими будут наиболее важные локальные периоды, когда типичные свойства ретроградности Меркурия будут работать в полную силу, а вероятность ошибочных действий возрастёт:

– период с 7 по 17 февраля, когда Меркурий пройдёт соединение с Солнцем (8 февраля), вредную квадратуру с Марсом (10 февраля) и соединения с Венерой и Юпитером (13, 15 февраля);

– а также точки разворота (стационарность Меркурия) на ретроградное движение 29-31 января и на прямой ход – 20-22 февраля.

Serg Korablev