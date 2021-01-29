Переходим от теории к практике — гороскоп на 30 января

18-19 лунные сутки. День приглашает перейти от теории к практике. Например, от обсуждения глобальных креативных идей к конкретному прикладному творчеству.

Он подходит для полезных обновлений в хозяйстве, модернизации и отладки оборудования, мелкого ремонта. Можно затеять уборку, сортировку старых вещей. В тренировках стоит сделать упор на обновление и отработку забытых отдельных приемов. В бизнесе будет мотивировать реальный доход или компенсация затрат. Сложные кропотливые работы лучше планировать на вторую половину дня: Луна в Деве поможет отслеживать всплывающие недочеты в старых делах и в новой информации.

Овен ‌‌

Внимание Овнов в течение дня переключится с ярких творческих идей на более приземленные задачи. При этом можно не бояться скуки: поле для творчества все равно найдется, но с практическим оттенком. После полудня, вместо отдыха, многим Овнам придется заняться модернизацией хозяйства или подумать о работе (заработке). Приветствуется освоение полезных навыков, интенсивная забота о домашних питомцах.

Телец

Тельцам не стоит начинать день с семейного совещания: от него вряд ли будет толк. Одновременно, им не стоит бояться утренних вызовов с работы и новых неприятных новостей (в крайнем случае, их можно игнорировать). Основная часть дня сулит улучшение настроения, самочувствия и внешних условий. Можно проявить инициативу в любви, заняться новым хобби, детьми, спортом, необычным прикладным творчеством.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше отвлечься от активного общения с внешним миром, от развлечений и интенсивной учебы. Контакты, которых требуют эти сферы, стоит перенести на утро. Основную часть суток разумнее посвятить дому, семье, частной жизни или рабочей рутине, повседневным обязанностям в быту или на службе. Самое время произвести в своем жилище полезные обновления (или подумать, как их осуществить).

Рак ‌‌

Ракам лучше приступать к любым насущным делам в середине дня. При этом не стоит возлагать особых надежд на возможные подсказки: поступающие сведения будет трудно назвать исчерпывающими. Утром возможна зацикленность на случайной или слишком общей информации. К вечеру возрастет число недомолвок и нестыковок, выводы будут преждевременны, а данные неточны. Лучше делать то, в чем есть уверенность.

Лев ‌‌

Львы могут проснуться с искренним желанием продолжить вчерашний разговор и уже заготовить для него аргументы. Но звезды говорят, что сегодня это напрасная затея: наметилась пауза и всем сторонам не помешает тайм-аут. Во второй половине дня лучше сосредоточиться на материальном: хозяйстве, ведении бизнеса, полезных покупках. Могут найтись погрешности в уходе за вещами или в платежных документах.

Дева ‌‌

Девам этот день вернет умеренный тонус. Если вчера вам пришлось забыть о себе, сегодня вы вновь начнете ощущать свои потребности. После полудня можно смело браться за дела, к которым «лежит душа». Не стоит ждать точных инструкций на любой случай, вам будет чаще помогать интуиция. Стоит прислушаться к своему самочувствию: в эти сутки оно пояснит вам больше, чем врач или медицинский справочник.

Весы ‌‌

В этот день Весам станет сложнее посвящать себя творчеству, новым проектам, личной жизни, контакту с детьми. Даже если удастся сохранить общее направление внимания, сместятся акценты. В нагрузку к планам (или в качестве их логического развития) у вас могут появиться новые хлопоты, к развлечениям добавятся обязанности. Прогрессу воспрепятствуют скрытые мелочи. Возможны проблемы с бытом, здоровьем.

Скорпион

Сегодня Скорпионам станет проще поддерживать дружеские контакты. Возможно, появится повод для взаимодействия с бывшими единомышленниками (коллегами, партнерами, клиентами, помощниками, сервисами). В решении текущих задач не все нужно изобретать с нуля, могут подойти и старые наработки. Но для этого потребуется взгляд назад: обсуждение деталей, восстановление записей, адаптация к новой реальности.

Стрелец

События этого дня подчеркнут пробелы в практических познаниях Стрельцов. Многие Стрельцы, будучи блестящими теоретиками, могут плохо разбираться в реальных нюансах дела и буксовать на пути к конкретной цели. Не исключены неудачи в карьере и бизнесе, при выборе инструментов, персонала или сервиса, в бытовых делах, ремонте вещей, лечении болезней, при отладке программ и электронного оборудования.

Козерог

Для Козерогов удачнее вторая половина дня. Она поможет им выйти из игры, в которой они не сильны, и вернуться на знакомое поле. Результат не заставит себя ждать: многое удастся им автоматически, без обращения за подсказкой и советом. Не стоит терять время, если вам нужно подать себя в лучшем свете (подтвердить мастерство, оживить симпатию), а также, если вы хотите получить выгоду, компенсацию.

Водолей

Сегодня Водолеи могут в любом деле столкнуться с досадной погрешностью. День укажет на недоработки прошлого или на упущения в новых знаниях. Также, он поможет увидеть пробелы в полученной информации, слабые места в новом плане, программе или теории. Звезды советуют не спешить с умозрительными выводами и руководствоваться исключительно практикой. Придется набраться терпения и проявить дотошность.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы заинтересованы в общении, но оно может протекать с перебоями или быть не слишком удачным по результату. Звезды советуют отложить важные контакты: не начинать с нуля переговоры, не ходить на собеседования, не искать постоянных партнеров и помощников. По возможности, повремените обращаться за профессиональной консультацией (особенно, к врачу, учителю, юристу, психологу, программисту).