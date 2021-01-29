Приметы на 30 января: что нельзя делать в этот день

Запрещено готовить и употреблять в пищу бобовые: горох, чечевицу, фасоль. В противном случае можно заработать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Чтобы не подорвать здоровье в целом, не рекомендуется 30 января сильно напрягаться: поднимать тяжести, изнурительно тренироваться, долго не спать.

Не стоит в этот день вышивать, шить, вязать и вообще прикасаться к острым предметам, если только это не столовые ножи. Иначе можно привлечь в дом беду.

Лучше не откладывать дела на потом и не прокрастинировать. 30 января необходимо сделать все запланированное по максимуму. Тогда удача задержится с вами ещё на какое-то время.

Сны в эту ночь покажут, верной ли дорогой вы идёте. Если в сновидениях было много воздуха, большие поля и просторы, значит, в настоящий момент вы поступаете правильно. Если же во сне вы увидели замкнутое пространство, тёмные своды деревьев, спутанные нити - пора менять своё поведение или окружение.