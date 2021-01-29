Прогноз нумеролога на 29 января

Успешные люди всегда прислушиваются к нумерологам и заключают сделки только в те даты, которые считаются наиболее удачными. Советы по сегодняшнему дню от нумеролога Алексея Фандеева.

Цифра дня сегодня восемь. Бесконечность. Замкнутый круг. Поэтому этот день показывает нам на чём мы зациклились, что стоит оставить в прошлом, или что мешает новому в нашей жизни.

Обрати внимание на своё общение, мысли и автоматические действия. Чтобы увидеть новое, попробуй поехать на работу другим маршрутом, сходи в новое кафе, позвони друзьям, которых давно не было видно и слышно. Сделай что-то не на автомате, а осознанно. И тогда этот день подарит настоящий успех, понимание того, что ты действительно хочешь в жизни. А возможно даже нового друга.

Сегодня приготовься к тому, что будет много инсайтов. Постарайся только сохранить хорошее настроение до самого вечера. Сегодня нельзя грустить.

Очень хороший день для работы с бумагами и заключения браков и других долгосрочных союзов.